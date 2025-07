"Jak wytresować smoka" już za chwilę na VOD?

Kiedy "Jak wytresować smoka" trafi na VOD?

Ta wiadomość jest o tyle zaskakująca, żewciąż dobrze się sprzedaje. W miniony weekend w Ameryce film na miejscu trzecim, a jego łączne wpływy osiągnęły najlepszy wynik w historii całej serii ().Globalnie obraz radzi sobie nieco gorzej. Na razie padła granica. Do najlepszego wyniku, który należy do drugiej animacji, brakuje jeszcze 100 milionów dolarów.Niemniej jednak, jeśli wierzyć Where to Stream, jużzadebiutuje na platformach streamingowych w Ameryce. Pojawi się więc na VOD zaledwie miesiąc po premierze kinowej.Oczywiście na razie film będzie dostępny do kupienia lub też płatnego wypożyczenia. Kiedy trafi do oferty którejś z platform subskrypcyjnych, tego na razie nie wiadomo.Bohaterem filmu jest nastoletni Czkawka, syn wodza, mieszkający na wyspie Berk, gdzie walki ze smokami są codziennością. Zbliża się właśnie czas inicjacji i jedyna szansa na udowodnienie plemieniu i ojcu swojej wartości. Kiedy jednak okazuje się, że zamiast wytresować smoka, nastolatek zaprzyjaźnia się z nim, cały jego świat staje na głowie.