Josh Brolin o "Jonah Hex": To g***ny, p***ny film! Skąd ta złość?

"Jonah Hex" – to faktycznie "gówniany" film?

zwiastun filmu "Jonah Hex"

Zwiastun filmu "Diuna: część druga"

Nakręcony w 2010 roku " Jonah Hex " to ekranizacja komiksu DC pod tym samym tytułem. Film opowiada o przygodach łowcy nagród z Dzikiego Zachodu – Jonaha Hexa (w tej roli Brolin). Celem głównego bohatera jest wytropienie Quentina Turnbulla, który planuje wyzwolić konfederackie Południe.Film nie spodobał się ani widzom, ani krytykom i zarobił na całym świecie jedynie 11 milionów dolarów. Po latach Brolin tłumaczy porażkę brakiem doświadczenia reżysera, który został zbyt pochopnie zatrudniony na to stanowisko.O filmie powiedział:Podczas podobnej rozmowy w zeszłym roku Brolin ujawnił, że na zatrudnienie reżysera filmu miał jedynie dwa tygodnie i jego największym błędem było postawienie na Jimmy'ego Haywarda Jego zdaniem Hayward nie robił wrażenia kogoś, kto na koniec dnia wraca do domu i szuka pogłębionych inspiracji, tylko raczej idzie na imprezę.Dodał jednak, że nie chce za wszystko obwiniać Haywarda, bo ostatecznie to przecież on sam go wybrał:I dodał:– podsumował Brolin.Podczas ostatniej rozmowy z Brolinem Jimmy Hayward wyjawił mu, że właśnie zmaga się z rakiem kości i przeszedł w ostatnim czasie szereg operacji.Tymczasem Josha Brolina już za chwilę będziecie mogli oglądać w widowisku " Diuna: część druga ".