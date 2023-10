"Sicario 3" powstanie? Emily Blunt, Benicio Del Toro i Josh Brolin na tak

"Sicario 3": jakie są szanse na powstanie?

Sicario": o czym jest?

Sicario": zwiastun





Entuzjazm trojga aktorów, którzy stanowią hollywoodzką czołówkę, to zdecydowanie dobry znak i duży krok w kierunku realizacji planów. Producenci zdradzili, że w tym momencie najbardziej zaangażowany w pomysł jest Benicio Del Toro , który współpracował ze Smith i Luckinbillem przy filmie " Gad ". Nie wiadomo jednak, czy tak wziętym aktorom uda się zgrać w czasie swoje grafiki, ani nawet kiedy mogłyby ruszyć prace nad filmem. Dopóki w Hollywood trwa strajk aktorów, nikt nie podejmie się planowania jakichkolwiek działań w tym temacie. Musimy więc czekać.– powiedziała dziennikarzom Smith.Realizacja "Sicario 3" z całą trójką aktorów jest tym bardziej interesująca, że Emily Blunt zabrakło w drugiej części. Jej powrót w trójce podgrzewa więc atmosferę oczekiwania.Pierwszą część " Sicario " z 2015 wyreżyserował Denis Villeneuve . Fabuła opowiada o agentce FBI, która przyłącza się do supertajnej akcji CIA mającej na celu pojmanie szefa meksykańskiego kartelu narkotykowego. Kobieta stopniowo poznaje szczegóły operacji, która często ociera się o granicę prawa i moralności, prowadząc do najgłębszych czeluści przestępczego piekła. Przewodnikiem po jego kolejnych kręgach będzie tajemniczy współpracownik CIA o meksykańskim pochodzeniu, zwany "konsultantem". Jego prawdziwa tożsamość będzie dla bohaterki największym szokiem.