Koniec "Świata według Kiepskich". Polsat podjął decyzję o zakończeniu serialu

Koniec "Świata według Kiepskich" – przyczyny zakończenia produkcji

Fenomen "Świata według Kiepskich"

Telewizja Polsat podjęła decyzję o zakończeniu emisji serialu " Świat według Kiepskich ". Sitcom, który zadebiutował na antenie stacji 16 marca 1999 roku, doczekał się 34 sezonów i prawie 600 odcinków.Jak ustalił portal Wirtualne Media, na decyzję o zaprzestaniu produkcji kultowego serialu miało się złożyć kilka czynników. Najbardziej znaczące z nich to śmierć Dariusza Gnatowskiego Ryszarda Kotysa , czyli aktorów wcielających się w role Arnolda Boczka i Mariana Paździocha, sąsiadów granego przez Andrzeja Grabowskiego Ferdka Kiepskiego. Obaj byli związani z serialem od początku. Ostatni sezon odnotował też spadek oglądalności.Polsat wraz z wydawnictwem SQL pracuje nad książką mającą być zwieńczeniem produkcji. Znajdą się w niej anegdoty i ciekawostki z planu. Premiera zaplanowana jest na jesień tego roku.– powiedziała Wirtualnym Mediom Nina Terentiew , dyrektor programowa Telewizji Polast. Przypomniała także, że fani serialu zawsze będą mogli do niego wrócić dzięki bezpłatnej platformie Polsat Go, na której dostępne są wszystkie sezony.Bohaterem serialu jest Ferdynad Kiepski ( Andrzej Grabowski ) – bezrobotny amator piwa, który wraz z rodziną mieszka na wrocławskim osiedlu Kosmonautów, przy ulicy Ćwiartki 3/4. Jego życiowym celem jest zdobycie bogactwa przy jak najmniejszym wysiłku.W pozostałych rolach m.in. Marzena Kipiel-Sztuka jako Halina Kiepska, żona bohatera, Ryszard Kotys Dariusz Gnatowski jako Marian Paździoch i Arnold Boczek, sąsiedzi bohaterów oraz Bartosz Żukowski Barbara Mularczyk jako Walduś i Mariolka, dzieci Ferdka i Haliny. W serialu występowali także Krystyna Feldman jako babka Rozalia Kiepska oraz Bohdan Smoleń , który wcielał się w listonosza Edzia.