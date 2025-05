MDAG: 7 filmów z audiodeskrypcją w programie festiwalu, już od 9 maja!

Każdego roku w programie Millennium Docs Against Gravity nie brakuje nowych sekcji tematycznych, które poruszają zagadnienia szczególnie ważne dla twórców i twórczyń filmowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Festiwal trzyma rękę na pulsie, wyczuwając tendencje pojawiające się w branży dokumentalnej. W tym roku zaprezentujemy aż pięć nowych sekcji: Nauki polityczne, O fotografii, Redakcja śledcza, Amerykańskie kontrasty oraz Kobiety zmieniają świat.Podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity organizatorzy dokładają wszelkich starań, żeby wydarzenie było w jak największym stopniu dostępne!W tym roku siedem filmów z programu udostępnianych jest z audiodeskrypcją za pomocą aplikacji Kino Dostępne. Audiodeskrypcja kierowana jest do osób ze specjalnymi potrzebami w obszarze wzroku, które mają trudność w czytaniu napisów i mogą potrzebować pomocy lektora. Zapraszamy również na pokazy specjalne, podczas których zapewniamy odbiorniki do audiodeskrypcji, słuchawki, pętle indukcyjne i napisy rozszerzone. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na naszej stronie w zakładce "Dostępność".Jeśli masz jakiekolwiek pytania, potrzebujesz pomocy w zakupie biletów na seanse czy asysty w poruszaniu się po kinie, zapraszamy do kontaktu z koordynatorką dostępności Julią Kosińską mailowo: julia@againstgravity.pl lub telefonicznie: +48 579 754 101., reż. Olivier Sarbil ("Trains"), reż. Maciej Drygas ("Ernest Cole: Lost and Found"), reż. Raoul Peck ("One to One: John & Yoko"), reż. Kevin Macdonald ("Apocalypse in the Tropics"), reż. Petra Costa ("Sudden Glimpse to Deeper Things"), reż. Mark Cousins ("Mr Nobody versus Putin"), reż. David Borenstein , Pasha TalankinJak działa aplikacja i w jakich kinach można z niej korzystać?Informacje znajdziecie na https://kinodostepne.pl/