Graliśmy w "Shadow Labyrinth" – PUCK, MAN

Z okazji 45-lecia marki, twórcy postanowili wyciągnąć żółtą kulkę z cukierkowego świata labiryntów i umieścić ją w mrocznym, brutalnym uniwersum science fiction. Tytuł oparty jest na koncepcie znanym z odcinka PAC-MAN: Circle, stworzonego w ramach antologii " Secret Level " dostępnej na Prime Video. Ten krótki epizod stanowi prequel gry i opowiada o PUCK-u – żółtej maszynie bojowej wysłanej przez United Galaxy Space Force, która po nieudanej misji na nieznanej planecie próbuje pokonać złowrogą SI przy pomocy wybudzanych z kapsuł Szermierzy. Gra rozpoczyna się od momentu aktywacji Ósmego Szermierza – naszego protagonisty – i rzuca nas w wir wydarzeń bez większych wyjaśnień.Mechanicznie " Shadow Labyrinth " czerpie garściami z klasyki gatunku metroidvania, dodając własne, czasem ryzykowne pomysły. Nasz bohater włada mieczem, wykonuje uniki, paruje ataki i korzysta z systemu ESP – paska energii zużywanego podczas większości akcji ofensywnych i defensywnych. Co ciekawe, z czasem gracz odblokowuje zestaw specjalnych zdolności – od silnych cięć przez wystrzeliwanie PUCK-a jak pocisku, aż po orbity elektryczne i eksplodujące pociski energetyczne. Wszystko to można dowolnie przypisać w specjalnym menu zdolności.System Perków dodaje głębi, pozwalając na modyfikację zachowań i statystyk postaci – na przykład poprzez przemianę dashu w atak przypominający screw attack znany z Metroida. Jednak ilość dostępnych slotów (tzw. Notches) ogranicza swobodę i zmusza do kombinowania. Całość dopełnia forma GAIA – potężny tryb mecha, który można aktywować po napełnieniu specjalnego wskaźnika i który dosłownie miażdży przeciwników.Brzmi imponująco? Na papierze – jak najbardziej. W praktyce jednak system walki może wydawać się chaotyczny, szczególnie w intensywnych starciach, gdzie łatwo wyczerpać zasoby ESP i stracić kontrolę nad sytuacją. Potyczki bywają zbyt długie i nużące, a śmierć często wynika z przeciążenia mechaniką zamiast realnego błędu gracza. Bossowie – inspirowani klasykami Namco, jak Pinky z Pac-Mana czy Terror Mask ze Splatterhouse – są ciekawie zaprojektowani wizualnie, ale ich walki to często test wytrzymałości bardziej niż umiejętności.Nie można nie wspomnieć o segmentach platformowych, w których gracz przejmuje kontrolę nad PUCK-iem. To momenty silnie inspirowane klasyczną grą " Pac-Man " – poruszamy się po torach przypominających labirynty, zbieramy kulki i unikamy zagrożeń. Teoretycznie miało to być urocze nawiązanie, ale w praktyce sterowanie bywa frustrujące. PUCK porusza się automatycznie, a gracz może jedynie zmieniać kierunek i wykonywać skoki. Problem w tym, że fizyka skoków jest mało precyzyjna, a niektóre sekcje – zwłaszcza pionowe – wręcz złośliwie trudne. Jeden błąd często oznacza powtarzanie całej sekwencji od początku.Partie te bywają szczególnie bolesne, gdy wprowadzany jest limit czasowy – jak w jednym z poziomów z przeciwnikami patrolującymi tory. Gra wymaga wówczas szybkich, precyzyjnych decyzji, ale nie daje narzędzi, by faktycznie mieć nad nią pełną kontrolę. To zgrzyt, który może zirytować nawet najbardziej wytrwałych graczy.Największy problem " Shadow Labyrinth " ma jednak z oprawą. Choć projekt świata i niektórych postaci ma swój unikalny styl, całość przypomina bardziej projekt małego studia indie niż grę wspieraną przez tak dużego wydawcę. Animacje są sztywne, płynność ruchu pozostawia wiele do życzenia, a styl graficzny – przypominający nieco kreskówki z epoki Flash – nie każdemu przypadnie do gustu. To gra, która na pierwszy rzut oka nie zachwyca i raczej nie przyciągnie tłumów samą estetyką.Z jednej strony widać próbę stworzenia mrocznego, niepokojącego uniwersum pełnego dziwactw i niedopowiedzeń. Z drugiej – nie da się ukryć, że budżet i możliwości techniczne mocno ograniczyły wizję twórców. Efekt końcowy jest, delikatnie mówiąc, nierówny. Shadow Labyrinth " nie jest grą, która ma szansę zawojować rynek. To eksperymentalna metroidvania, która bardziej niż hitem będzie ciekawostką – tytułem dla fanów gatunku i wielbicieli Pac-Mana, którzy nie boją się dziwnych pomysłów. Ma swoje momenty, potrafi zaskoczyć konceptem, ale brakuje jej dopracowania, klarowności i wyrazistej tożsamości.Jeśli okaże się sukcesem, to raczej kultowym – wąsko wyspecjalizowanym – niż masowym. Osobiście opuszczam tę produkcję z poczuciem lekkiego rozczarowania, ale też ciekawości, dokąd jeszcze twórcy mogą zabrać tę nietypową podróż. Tylko że takich podróży w świecie gier było już naprawdę wiele – a "Shadow Labyrinth" będzie musiało zrobić coś więcej niż tylko straszyć i zjadać duchy, by naprawdę się wyróżnić.