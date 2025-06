Szczur w restauracji! Pixar szykuje "Ratatuj 2"

Jedna z najlepszych animacji Pixara doczeka się sequela

Sneider ujawnił tę rewelację w najnowszym odcinku podcastu The Hot Mic. Niestety nie miał na jego temat zbyt wiele do powiedzenia. Najwyraźniej projekt jest na bardzo wczesnym etapie przygotowań. Na razie nie ma pewności, że– twórca oryginału – będzie zaangażowany w realizację kontynuacji.Informacja opojawia się w ciekawym momencie. Pixar właśnie zaliczył swoje najgorsze otwarcie w historii. Co nikogo nie powinno dziwić.to bowiem ostatni filmowy projekt wspierany przez dawne władze Disneya. Bob Iger, po powrocie zapowiedział odwrót od ówczesnej polityki studia. Pixar ma się skupić na swoich najlepszych markach i tworzeniu filmów bez kontrowersyjnych treści., choć nie został oficjalnie potwierdzony, idealnie wpisuje się w oczekiwania szefa Disneya. Oryginał to bowiem jedna z najbardziej popularnych animacji studia. Wiele osób zaliczado grona najlepszych animacji, jakie kiedykolwiek powstały w Pixarze.Oryginał miał swoją premierę w 2007 roku. Bohaterem animacji był Remy, który od dziecka marzył tylko o jednym: zostać kucharzem w restauracji. Wydaje się, że marzenie to na zawsze pozostanie poza jego zasięgiem, a to za sprawą prostego faktu, że jest szczurem. Remy jednak nie zraża się i stara się zrobić wszystko, co w jego mocy, by spełnić marzenie.