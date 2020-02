Mało chętnych do korzystania za darmo z AppleTV+

3 2 1



Jak podaje Deadline, powołując się na analizę przygotowaną przez Toniego Sacconaghiego z Bernstein Research, że AppleTV+ na razie nie przyciąga tłumów. Nawet osoby, które przez rok mogą z usługi korzystać za darmo, w większości tego nie uczyniły.Apple na razie nie podaje oficjalnych informacji dotyczących swojej platformy streamingowej. Sacconaghi bazując na finansowych danych opublikowanych przez koncern doszedł jednak do wniosku, że mniej niż 10% użytkowników, którzy w okresie 10.09-1.11.2019 r. kupili nowe urządzenie Apple'a i mogli skorzystać z oferty darmowego dostępu przez rok do AppleTV+, uruchomiło tę usługę. Normalnie abonament wynosi 5 dolarów miesięcznie.Sacconaghi sugeruje, że są trzy prawdopodobne powody małego zainteresowania promocją: 1) zła kampania reklamowa 2) z premedytacją brak właściwej kampanii, by zminimalizować niższe zyski, jakie koncern musiałby wykazać w sprawozdaniu finansowym 3) brak atrakcyjnej oferty dla klientów, którzy już teraz mają wiele innych platform do wyboru, a ich liczba w tym roku jeszcze się zwiększy.Jednym z tytułów dostępnych na AppleTV+ jest, któremu poświęciliśmy najnowszy odcinek Serial Killers (do obejrzenia poniżej).