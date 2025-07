Box Office USA: "Jurassic World: Odrodzenie" zaczął zarabiać

Dobry start "Jurassic World: Odrodzenie"

Zwiastun filmu "Jurassic World: Odrodzenie"

Według danych z środy. Kwota ta nie obejmuje wpływów z wtorkowych pokazów przedpremierowych.Ten wynik jest niemal identyczny do tego, jaki przed rokiem uzyskała animacja " Gru i Minionki: Pod przykrywką " (27,2 mln dolarów). Ten film do końca tygodnia zarobił 122,6 mln dolarów, co jest jednym z lepszych wyników produkcji Universal w weekend z Dniem Niepodległości.Aktualne szacunki mówią, że od piątku do niedzielizgarnie ok. 77,5 mln dolarów. Zaś w sumieTo wynik solidny. Jednak wszystkie trzy wcześniejsze filmy sygnowane tytułem "Jurassic World" zarobiły więcej. PierwszyWyniki z weekendu oczywiście opublikujemy w niedzielę.