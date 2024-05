Nicholas Galitzine z "Na samą myśl o tobie" jako nowy He-Man!

Getty Images © Theo Wargo



Co wiemy o "Masters of the Universe"?





Nicholas Galitzine w zwiastunie filmu "Na samą myśl o tobie" z Anne Hathaway

to aktorskie widowisko o He-Manie, które miało pierwotnie powstać dla studia Sony. Potem znalazło swój dom w platformie Netflix, która w międzyczasie rozwinęła animowane uniwersum. Film aktorski jednak dla tej platformy nie powstanie. Projekt przeniósł się do Amazonu.Przez lata z filmem związanych było wielu twórców., który ma na swoim koncie m.in. "Bumblebee". Za scenariusz odpowiada Chris Butler , który pracował przy dwóch animacja należącego do Knighta studia Laika " ParaNorman " oraz " Kubo i dwie struny " (ten ostatni Knight także wyreżyserował).to historia 10-letniego księcia Eternii, którego statek kosmiczny rozbił się na Ziemi rozdzielając go od magicznego miecza. Dwie dekady później Adamowi udaje się odnaleźć miecz, dzięki któremu zostanie sprowadzony z powrotem do Eternii, które grozi niebezpieczeństwo ze strony potężnego Szkieletora. Zanim Książę Adam będzie gotowy stanąć do walki ze złem, musi odkryć tajemnicę swojej przeszłości, by stać się He-Manem - najpotężniejszym człowiekiem we wszechświecie.Amazon pracuje nad filmem we współpracy z zabawkarskim gigantem, firmą Mattel.Jakiś czas temu pisaliśmy, że mocnym kandydatem do reżyserowania filmu jest Travis Knight , autor " Bumblebee ".