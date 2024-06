Hugh Jackman wśród gwiazd komedii kryminalnej o... owcach

"Sprawiedliwość owiec" zekranizowana

Film bazować będzie na powieści, która w Polsce wydana została pod tytułemZa reżyserię odpowiadać będzie specjalista od animacji(" Minionki: Wejście Gru "). Scenariusz przygotował twórca serialu " The Last of Us Wśród gwiazd produkcji są:(" Deadpool & Wolverine "),(" Powodzenia, Leo Grande "),(" Sukcesja ") oraz(" Na samą myśl o tobie "). W obsadzie są również: Molly Gordon to historia George'a Hardy'ego ( Jackman ). Jest on pasterzem owiec, który bardzo kocha swoje zwierzęta. Nie zabija ich, hodując je wyłącznie dla wełny. Każdego wieczoru czyta on owcom kryminały udając, że zwierzęta go rozumieją, nigdy nie podejrzewając, że owce naprawdę rozumieją, co im czyta i każdej nocy godzinami debatują na temat tego, co usłyszały.Pewnego dnia George zostaje znaleziony martwym. Okoliczności są podejrzane. Owce natychmiast orientują się, że doszło do morderstwa. I wydaje im się, że po lekturze tylu kryminałów doskonale wiedzą, co robić, by odkryć sprawcę. Tymczasem prowadzący śledztwo lokalny policjant Tim Derry ( Braun ) nie ma najmniejszego doświadczenia z podobnymi sprawami. Owce postanawiają więc wziąć sprawy w swoje racice i rozwiązać zagadkę morderstwa, nawet jeśli oznacza to konieczność opuszczenia farmy i konfrontacji się ze światem ludzi, który nie jest tak prosty, jak to przedstawiają książki…