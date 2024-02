Nie żyje Matt Sweeney, mistrz efektów specjalnych, zdobywca 3 technicznych Oscarów. Miał 75 lat

Kim był Matt Sweeney?

Matt Sweeney był współzałożycielem i przewodniczącym organizacji Alliance of Special Effects & Pyrotechnic Operators.W branży filmowej pracował od lat 80. Współtworzył efekty specjalne przy takich filmach jak:" oraz przy kilku częściach cykluWraz z Robertem Legato, Michaelem Kanferem i Leslie EkkeremJest teżza stworzenie urządzenia do symulacji uderzeń pocisków z broni palnej., tym razem za wynalezienie Liquid Synthetic Air do tworzenia efektów mgły.za urządzenie do montażu kamery na pojazdach (opracowane wraz z kaskaderem Miciem Rodgersem na potrzeby filmu " Szybcy i wściekli ").