Nie żyje Morgan Spurlock. Reżyser "Super Size Me" miał 53 lata

Rodzina żegna Morgana Spurlocka

Morgan Spurlock: kariera zakończona przez skandal

Zwiastun filmu "Super Size Me"

– napisał w oficjalnym oświadczeniu Craig Spurlock , jeden ze starszych braci zmarłego -Nim Morgan Spurlock został filmowcem, był dramatopisarzem oraz producentem głośnego programu "I Bet You Will" nadawanego przez stację MTV. Ogólnoświatową sławę przyniósł mu dokumentz 2004 roku. Spurlock położył w nim na szali własne zdrowie, żywiąc się przez 30 dni z rzędu wyłącznie daniami z McDonald's. Z pozoru zabawny eksperyment przyniósł przerażające rezultaty. Prócz nominacji do Oscara film otrzymał m.in. nagrodę na festiwalu Sundance oraz laur Gildii Scenarzystów.Od tamtej pory Spurlock wyprodukował i wyreżyserował wiele innych filmów oraz projektów telewizyjnych. Do najbardziej znanych należą " Gdzie jest Osama Bin Laden? ", " Freakonomia " czy " POM Wonderful prezentuje: Najlepiej sprzedany film ". W 2010 roku za " The Simpsons 20th Anniversary Special: In 3-D! On Ice! " nominowany był do nagrody Emmy. W tym samym roku zainaugurował na stronie HULU.com serię "A Day In the Life of..." i został gospodarzem programu "50 Documentaries to See Before You Die". W 2017 roku Spurlock nakręcił sequel, w którym przedstawił kulisy otwarcia własnej restauracji typu fast food.W grudniu 2017 roku, w miarę jak ruch #MeToo zyskiwał na popularności, Spurlock zamieścił długi wpis w mediach społecznościowych. Przyznał w nim, że jest "częścią problemu". Reżyser ujawnił, iż wielokrotnie zdradzał swoje żony, a także zawarł ugodę z byłą asystentką w sprawie o molestowanie seksualne. Przyznał również, że w trakcie studiów został oskarżony o gwałt. Wpis zakończył karierę filmową Spurlocka.