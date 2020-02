Nie zgadniecie, czego brakowało Waszym telewizorom. Klawiatury!

Nie mamy na myśli oczywiście zwykłej klawiatury na USB, bo to przecież mijałoby się z celem. Siedzieć z nosem wklejonym w telewizor czy wstawać z kanapy za każdym razem, kiedy chcemy coś przełączyć? Bez sensu. Nawet zwykła klawiatura bezprzewodowa nie rozwiązuje naszego problemu, bo wciąż musimy korzystać z pilota do nawigacji w wielu miejscach i sterowania głośnością. Jest jednak na rynku produkt, który ma w sobie wszystko, czego możecie potrzebować do przyjemnego zarządzania Waszym centrum multimedialnym – to bezprzewodowa klawiaturaod Microsoftu.to klawiatura z rozkładem i wymiarami klawiszy przywodząca na myśl te znane z laptopów. Po jej prawej stronie znalazło się miejsce dla płytki dotykowej z funkcją multi-touch oraz przyciskami dedykowanymi komputerom z Windowsem. Klawiatura jest w pełni bezprzewodowa, jednak zamiast parowania jej przez Bluetooth z każdym z naszych urządzeń z osobna, dostajemy w to miejsce mały odbiornik wpinany do portu USB. Z prawej strony klawiatury znajdziemy włącznik, a pod spodem klapkę, pod którą są dwie baterie AAA (według zapewnień producentama działać na jednym komplecie baterii przez około dziewięć miesięcy).Testyzaczęliśmy od telewizorów – Samsung pracujący pod kontrolą systemu Tizen i Sony na Androidzie. Z obydwoma klawiatura w pełni współpracowała i wpisywanie tekstu w wyszukiwarce Netflixa czy przeglądarce internetowej było prawdziwą przyjemnością. Tu też mogliśmy zobaczyć, jak w praktyce sprawdza się panel dotykowy, bo skakanie po linkach na stronach internetowych strzałkami to średnio wygodne rozwiązanie. Na szczęście dzięki bezpośredniej kontroli kursora mogliśmy bardzo szybko przeglądać interesujące nas strony. Co ciekawe, w lewym górnym rogu klawiatury znajduje się guzik udający kliknięcie lewym przyciskiem myszki co pozwala na wygodną obsługę dwoma rękoma.Kolejnym urządzeniem, które znajduje się w wielu polskich domach, jest konsola. Za pomocą klawiatury mogliśmy skakać po menusach, pisać wiadomości do znajomych, szukać interesujących nas pozycji w serwisach, a nawet przewijać i zatrzymywać film. W jednej z ostatnich aktualizacji konsolidodana została również obsługa myszki i klawiatury w wybranych grach, takich jak "czy ". Nie było też żadnych problemów z korzystaniem z klawiatury po podpięciu jej do komputera, ale tu w sumie nie ma się nad czym rozpisywać, bo chyba każdy z nas wie, jak to działa.Klawiatura Microsoftu to pozycja obowiązkowa dla każdego domowego kinomana. Uwierzcie nam na słowo – kilka seansów z takim urządzeniem na kolanach sprawi, że zaczniecie się stukać w głowę na myśl, że to samo mielibyście zrobić pilotem. Przeszukiwanie zasobów serwisów VOD zajmuje chwilę, a wbudowana w telewizor przeglądarka internetowa okazała się dużo wygodniejszym narzędziem do czytania wiadomości ze świata i przeglądania memów niż smartfon. Jeśli korzystacie z funkcji Smart w swoich telewizorach, tona pewno Wam to ułatwi. Co ważne, klawiatura jest odporna na zachlapania, więc nie straszna jej rozlana woda czy inny napój, a na dodatek kosztuje około. To niewielka cena za wygodę, jaką w zamian dostajemy.