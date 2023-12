Nowa aplikacja Filmwebu jest już dostępna na iOS!

Jakie ułatwienia znajdziecie w nowej aplikacji Filmwebu?

Nowa aplikacja Filmwebu – skąd pobrać?

Posiadacze smartfonów z systemem iOS już teraz mogą zyskać dostęp do drugiej największej bazy filmowej na świecie wprost ze swoich telefonów. W aplikacji znajdziecie też największy w Polsce zbiór bibliotek serwisów streamingowych – sprawdzanie, co i gdzie obejrzeć staje się więc jeszcze prostsze! Możecie tu również oceniać swoje ulubione tytuły, dzielić się komentarzami na ich temat oraz sprawdzać opinie swoich znajomych. Oto świat filmu w zasięgu Waszych rąk!Kolejna dobra wiadomość jest taka, że aplikacja w wersji na system Android jest już w drodze! Premiera już bardzo niedługo.Nowa aplikacja Filmwebu daje możliwość przeglądania bibliotek największej liczby serwisów streamingowych w jedynym miejscu. Możecie tu też zapoznać się z programem TV oraz repertuarem kin z poziomu wybranych tytułów. Za pomocą jednego kliknięcia sprawdzicie więc, gdzie obejrzeć interesujące Was produkcje – na VOD, w telewizji bądź kinie.W drugiej największej bazie filmowej na świecie znajdziecie informacje o osobach związanych z kinem oraz wszystkich interesujących Was tytułach – od klasyków przez najgłośniejsze blockbustery po niszowe perełki. Możecie je dodawać do "chcę obejrzeć", oceniać i komentować. Czekają tu też na Was zwiastuny, ciekawostki oraz rankingi.W nowej aplikacji Filmwebu znajdziecie codzienną porcję najświeższych newsów ze świata filmu i seriali, a także artykuły, wywiady i relacje z najważniejszych światowych festiwali. Z Filmwebem nic nie przegapicie! Na kartach filmów przeczytacie również recenzje zarówno krytyków, jak i użytkowników Filmwebu. Bierzcie to i komentujcie!Nowa aplikacja Filmwebu to także Twój prywatny świat filmów. Można tu zarządzać swoimi ocenami, a także dodawać filmy oraz postacie do ulubionych. To również miejsce, gdzie możesz śledzić oceny swoich znajomych, odkrywać nowe tytuły i dzielić się opiniami z innymi.Z nową aplikacją Filmwebu świat kina jest jeszcze bliżej!