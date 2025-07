13. festiwal Media i Sztuka właśnie się rozpoczyna

W tym roku, pytanie, dla kogo jest ten Festiwal, dotyka jego istoty. Kultura ma większy sens wtedy, gdy jest dla każdego, kto zechce z niej skorzystać. Ci, którzy preferują ciszę i spokój, obejrzą 3 wydarzenia w kinie Bajka, ci, którzy przyszli w towarzystwie i nie chcą rezygnować z pięknych okoliczności przyrody – zostaną w strefie chillu na leżakach z telebimem w zasięgu wzroku, część na pewno skorzysta z transmisji LIVE/ Onetu/ TVN. Osoby głuche będą mogły skorzystać ze spotkań tłumaczonych na polski język migowy. Ludzie, którzy przyjdą po to, by uścisnąć dłoń Szczygłowi czy Łonie, zapewne osiągną swoje "bliskie kadry". Tu dzieją się prawdziwe, bliskie spotkania. Ten Festiwal jest dla ludzi ciekawych życia i chcących mieć kontakt z tym, co w nim warte uwagi i inspirujące. Jedynym założeniem jest rozbudzanie ciekawości.Podczas 13. edycji festiwalu Media i Sztuka doświadczyć będzie można różnorodności w wielu wymiarach: słuchowiska, 3 koncertów, teatru, 2 filmów, 2 spacerów z Wajrakiem, bloku dla dzieci, 2 debat, podcastu na żywo, 21 spotkań z pisarzami, aktorami, muzykami, reportażystami i in. Po raz dziewiąty zostanie również wręczona specjalna nagroda – Fala Festiwalu Media i Sztuka – przyznawana przez Burmistrza Darłowa, Arkadiusza Klimowicza. Nazwiska prowadzących i ich gości roznoszą system, a podejmowane tematy sprawiają, że wiesz, iż zdecydowanie lepiej jest mieć to doświadczenie niż go nie mieć.W tym toku organizatorzy zaproszą uczestników do hali festiwalowej w Darłówku Wschodnim – plaża wschodnia, przy hotelu Apollo (sugerowane możliwości dojścia do miejsca wydarzenia: ul. Kąpielowa/ Zawiszy Czarnego/ Wschodnia), do hotelu Apollo oraz do kina Bajka. Darłowo – całe – w czasie i przestrzeni uczestniczy w Festiwalu, wychodzi do ludzi, zaprasza i chce się dać poznać z każdej strony.Zapraszamy w dniach 9 – 13 lipca! Nie możemy się doczekać spotkania z Wami.