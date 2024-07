Nowy strajk aktorów! Poszło o sztuczną inteligencję

Aktorzy kontra producenci gier. O co toczy się walka?

SAG-AFTRA weszło w spór zbiorowy z następującymi producentami gier:Jako związek zawodowy SAG-AFTRA negocjuje z pracodawcami ogólne warunki zatrudnienia, prawa i obowiązki aktorów oraz producentów gier. Dotychczasowy kontrakt wygasł prawie dwa lata temu. Na czas negocjacji jednak przedłużano jego obowiązywanie.Negocjacje jednak nie posuwały się do przodu. W związku z tym we wrześniu ubiegłego roku odbyło się referendum, w którym. To jednak nie skłoniło deweloperów growych do zmiany stanowiska.Kiedy rozpoczynano negocjacje, punktów zapalnych było 25. Jak podkreśla przedstawiciel branży growej w 24 punktach udało się dojść do porozumienia. Dotyczy to między innymi podniesienia stawek minimalnych oraz zwiększenie odpowiedzialności producentów gier za bezpieczeństwo aktorów.Punktem, który doprowadził do strajku, okazało się wykorzystanie sztucznej inteligencji.- stwierdziła przewodnicząca SAG-AFTRA Fran Drescher ogłaszając rozpoczęcie strajku. -Duncan Crabtree-Ireland, główny negocjator dodaje:Branża growa nie jest skłonna na jakiekolwiek ustępstwa wobec zatrudnianych artystów. Poprzedni kontrakt został podpisany także po strajku. Tamten strajk, na przełomie 2016-2017 r., trwał 183 dni.