Nowy termin 21. MFF Nowe Horyzonty. Sprzedaż karnetów od 10 marca

Zmiana daty rozpoczęcia festiwalu w Cannes spowoduje nieznaczne przesunięcie terminu nadchodzącej odsłony Nowych Horyzontów. Po wyjątkowej, jesiennej edycji w listopadzie 2020, w tym roku ponownie spotkamy się latem we Wrocławiu. Już 10 marca zostanie uruchomiona sprzedaż festiwalowych karnetów (poprzez stronę nowehoryzonty.pl) – w cenie 390 zł lub 375 zł (dla posiadaczy Karty Klubu Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty).Przedstawiamy specjalny list przygotowany przez Romana Gutka, Marcina Pieńkowskiego i zespół Nowych Horyzontów.* * *Szanowni Państwo,od wielu tygodni intensywnie przygotowujemy 21. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Pracujemy nad tym, żeby tegoroczne wydarzenie było na najwyższym poziomie programowym i organizacyjnym. Planujemy edycję hybrydową – sercem festiwalu będą oczywiście pokazy kinowe, ale część filmów będzie można oglądać online.Ze względu na wciąż groźną pandemię, wiele międzynarodowych festiwali odbywających się wiosną zmienia swoje terminy. Jednym z nich jest festiwal w Cannes, który w tym roku odbędzie się w lipcu, bardzo blisko naszego pierwotnego terminu. W związku z tym, że canneński festiwal znacząco wpływa na program Nowych Horyzontów oraz jego wydarzenia branżowe (m.in. Polish Days), postanowiliśmy przesunąć termin naszego festiwalu. 21. MFF Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 12-22 sierpnia 2021 roku, oczywiście we Wrocławiu.Sprzedaż karnetów na część stacjonarną festiwalu rozpocznie się 10 marca. W programie nadchodzącej edycji znajdą się m.in. retrospektywy Chantal Akerman Angeli Schanelec oraz Apichatponga Weerasethakula . Nasi selekcjonerzy w ostatnich miesiącach uczestniczyli w festiwalach w Wenecji, Tallinie, Rotterdamie, Göteborgu oraz Sundance. Już teraz mamy potwierdzonych ponad 80 tytułów, a przed nami jeszcze Berlinale, wspomniane Cannes, oraz oglądanie setek zgłoszonych tytułów. Filmy na 21. MFF Nowe Horyzonty będą z pewnością wyraziste i odważnie komentujące złożoną rzeczywistość, z jaką się codziennie zderzamy.Dziękujemy za wyrozumiałość i za Państwa wsparcie. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja będzie niezapomniana, pełna spotkań i dyskusji w salach kinowych oraz, co dla nas niezwykle ważne, bezpieczna.Pozdrawiamy serdecznie,Roman Gutek, Marcin Pieńkowski oraz zespół MFF Nowe Horyzonty