Patrick Wilson odbierze nagrodę "Pod Prąd" i osobiście powita gości Mastercard OFF CAMERA

17. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA 2024 startuje już 26 kwietnia. Organizatorzy ujawniają kolejnych gości, wśród których będzie Patrick Wilson – odbierze on nagrodę "Pod Prąd", przyznawaną od 2010 roku osobistościom szczególnie zasłużonym dla niezależnego kina. Jej laureatami w poprzednich latach byli m.in. David Thewlis, John Malkovich oraz Agnieszka Holland.Grzegorz Stępniak, Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA.Film "Pułapka" (ang. “Hard Candy") opowiada o spotkaniu nastoletniej Hayley z dużo starszym od siebie Jeffem – przystojnym fotografem mody poprzedzonym rozmowami na internetowym czacie. Kiedy spotykają się u niego w domu na jaw wychodzą prawdziwe intencje obydwu stron, które mogą mieć poważne i śmiertelne konsekwencje.Patrick Wilson, urodzony w Virginii i wychowany w St. Petersburg na Florydzie, studiował Sztuki piękne na Uniwersytecie Carnegie Mellon. Swoje pierwsze kroki stawiał na deskach teatralnych. W kinowej sensacji, filmie "Aquaman James’a Wan’a, Wilson zachwycił publiczność rolą Króla Orma. Niedawno zadebiutował w roli reżysera w piątej części filmów z serii "Naznaczony", zatytułowanej "Naznaczony: Czerwone Drzwi".Przełomową rolą w karierze Wilson'a była rola Joe Pitt’s w głośnym mini serialu HBO "Anioły w Ameryce" (2003), za którą dostał nominację do nagród Golden Globe i Emmy. Nominacje dla najlepszego aktora w serial limitowanym do nagród Golden Globe i Critics’ Choice przyniosła mu też rola Lou Solverson’a w serialu Fargo. Inne rozliczne filmy i seriale, w których grał Wilsom to "Obecność", "Prometeusz", "Jack Strong", "Małe dzieci", czy "Upiór w operze" Razem z paroma filmowymi znajomymi Wilson założył spółkę Cinema Lab, której celem jest przywrócenie dawnej świetności kinom dotkniętym przez pandemię. Spółka ma w planach zakup, renowację i reaktywowanie kin na terenie całych Stanów Zjednoczonych.