Mastercard Off Camera: 10 filmów, które warto obejrzeć. Festiwal kina niezależnego rusza dziś w Krakowie

Gościem Off Camery będzie w tym roku Patrick Wilson i z tej okazji będzie można zobaczyć w Krakowie jedną z bardziej pamiętnych pozycji w jego filmografii. " Pułapka " należy do filmów, które najlepiej grają z oczekiwaniami widzów. Kiedy wydaje się, że wiecie, co się wydarzy, okazuje się, że reżyser David Slade i scenarzysta Brian Nelson zastawiali pułapkę. Łatwo w nią wpaść nawet wiedząc, że w tym filmie nic nie jest takie, jakim się jawi na początku. Dzieje się tak dlatego, że twórcy grają z oczekiwaniami widzów nie oszukując ich. Bohaterowie wpisani zostają w sytuację, która szybko staje się czytelna. Pułapka polega na tym, że kiedy widz orientuje się, z kim ma do czynienia, wydaje mu się, że już wie, jak potoczą się dalsze losy. W końcu na podobny temat powstało wiele filmów. Jednak Slade zaprasza nas do bycia świadkami przewrotnej i okrutnej gry. " Pułapka " to mistrzowska batalia charakterów doskonale zagrana przez aktorów, którzy nie boją się zaryzykować swój wizerunek na potrzeby fantastycznej opowieści.