Nominacje do Nagrody Female Voice 2024 Mastercard OFF CAMERA dla kobiet świata filmu

Nominacje do Nagrody Female Voice 2024 Mastercard OFF CAMERA:

Wyróżnienie ma na celu wspieranie kobiet w realizowaniu ich artystycznych projektów i zawodowych planów w mocno zmaskulinizowanym świecie kina. Co roku nominowanych będzie pięć twórczyń, a laureatka będzie wybierana przez Jury Konkursu Polskich Filmów Fabularnych. W tym roku selekcjonerzy i programerzy podjęli decyzję, by przyznać cztery nominacje dla pięciu twórczyń – w 2024 nominowany jest jeden duet producencki., reżyserka, scenarzystka – " Imago , reżyserka, scenarzystka – " Chcesz pokoju, szykuj się do wojny , scenarzystka – " Lęk , producentki – " Biała odwaga Po raz pierwszy Nagroda Female Voice zostanie wręczona w czasie 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA , a została ogłoszona przez Katarzynę Figurę podczas 15. edycji Festiwalu. Nagroda jest ufundowana przez Bank BNP Paribas i Mastercard, a jej wysokość to aż 50 000 zł.Nagroda zostanie wręczona w czasie Gali Zamknięcia Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w dniu 4 maja 2024 roku w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego Centrum Kongresowego ICE Kraków.Urodzona w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Roma Tre we Włoszech oraz Szkoły Wajdy. Stopień doktora w dyscyplinie Sztuki filmowe i teatralne obroniła na wydziale Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej. Członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Gildii Polskich Reżyserów Dokumentalnych. Autorka filmów dokumentalnych nagradzanych na licznych festiwalach w Polsce i zagranicą. Jej krótki film fabularny, "Relax" został nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i miał swoją kinową dystrybucję w cyklu Najlepsze Polskie Krótkie Metraże. "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" jest jej pełnometrażowym debiutem fabularnym.Firma producencka założona przez Magdalenę Kamińską i Agatę Szymańską tworzy fabularne i dokumentalne filmy autorskie, niekonwencjonalne i przełamujące schematy. min. "Baby bump", reż. Kuba Czekaj, "Huba" i "Z daleka widok jest piękny" reż. Anka i Wilhelm sasnal, czy "Wilkołak" reż. Andriana Panek.Najnowsze produkcje miały swoje premiery na najbardziej prestiżowych festiwalach filmowych – "Nie zgubiliśmy drogi" Anki i Wilhelma Sasnal w sekcji Forum 72. MFF Berlinale, zaś dokument "Syndrom Hamleta" Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego został nagrodzony na 75 MFF w Locarno.W marcu tego roku miał premierę kinową film Marcina Koszałki "Biała Odwaga", na jesień planowana jest premiera filmu "Simona" w reżyserii Adriana Panka oraz serial "Czarne stokrotki" dla stacji Canal+.Obecnie firma jest zaangażowana w koprodukcję "Hunter’s son" w reżyserii Ricky Rijneke oraz serialu dla jednej z platform. Równocześnie prowadzi rozwój scenariuszowy kilku projektów fabularnych.Scenarzystka, pisarka, dziennikarka, autorka sześciu książek z gatunku literatury faktu i jednej powieści sensacyjnej. Od kilku lat stała felietonistka miesięcznika "Zwierciadło". Ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Warszawskim oraz scenariopisarstwo w Szkole Filmowej Wajdy. Film "Lęk" jest jej pełnometrażowym debiutem scenariuszowym. Scenariusz ten otrzymał wyróżnienie na Festiwalu Mastercard OFF CAMERA w 2017 roku jako finalista konkursu SCRIPT PRO.Jej filmy były pokazywane na międzynarodowych festiwalach, m.in. International Film Festival Rotterdam, Raindance Film Festival, Calgary IFF, Moscow IFF, Karlove Vary IFF czy Camerimage. Współpracowała z warszawskimi teatrami, m.in. Teatrem Na Woli, Teatrem Studio czy Och-Teatrem.Jej debiut pełnometrażowy film "Nina" otrzymał m.in. główną nagrodę w konkursie Big Screen na International Film Festival w Rotterdamie, Złoty Pazur w sekcji "Inne Spojrzenie" Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Główną Nagrodę w Konkursie Filmów Polskich na festiwalu Camerimage.Dla platformy Netflix współreżyserowała pierwszy polski film "Erotica 2022" (segment "Nocna Zmiana") oraz współtworzyła serial "1983". Wyreżyserowała 3 sezon serialu "Wataha" dla HBO, który przyniósł jej Polską Nagrodę Filmową Orły 2020 w kategorii "Najlepszy Filmowy Serial Fabularny".Film "Imago", którego współscenarzystką oraz reżyserką jest Olga miał premierę podczas festiwalu Karlove Vary 2023 oraz otrzymał nagrodę FIPRESCI PRIZE – The International Critic Prize. Scenariusz tego filmu, otrzymał Specjalne Wyróżnienie XIII ScripTeast podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. "Imago" zostało nagrodzone Srebrnymi Lwami na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.