People's Jury na 12. Azjatyckim Festiwalu Filmowym Pięć Smaków

Dyskutuj, analizuj i zdecyduj, kto wygra Grand PrixZostań jedną z 11 osób, które będą oceniać filmy konkursowe i przyznawać nagrody. Spotkaj podobnych sobie miłośników kina, porozmawiaj z twórcami i weź udział w praktycznych warsztatach filmowo-dziennikarskich.Interesujesz się kinem i Azją, ale do tej pory nie miałeś okazji dyskutować o tym z innymi? Chciałbyś poznać bliżej filmy z innych kręgów kulturowych? Chciałbyś rozmawiać o filmach azjatyckich i przekonać innych do swojego zdania? Zgłoś się Peoples Jury na 12. Festiwalu Filmowym Pięć Smaków!Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie, bez górnej granicy wieku. Peoples Jury kierowany jest do amatorów i półprofesjonalistów, ludzi niezwiązanych zawodowo z pracą dziennikarską lub krytyczną.Wystarczy napisać krótkie zadanie recenzenckie. Podkreśl swoją kreatywność, otwartość i spraw by czytelnik spojrzał na film z innej perspektywy i dostrzegł wielość kontekstów i nawiązań!Zapoznaj się z regulaminem i wyślij wypełniony formularz donaKomisja opublikuje swój wybórna stronie.Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ W Peoples Jury 12. Pięciu Smaków jest kilka miejsc przewidzianych dla uczestników z poprzednich edycji, którzy mogą zgłosić się do udziału w projekcie. Uwaga! Jurorem można być tylko dwa razy.Formularz dla osób z poprzednich edycji dostępny jest TUTAJ Koszty transportu i zakwaterowania osób spoza Warszawy pokryje organizator.Prace Peoples Jury koordynować będzie Marcin Krasnowolski - dziennikarz i filmoznawca, miłośnik kina azjatyckiego, przede wszystkim koreańskiego oraz hongkońskiego, interesujący się przepływem inspiracji pomiędzy twórcami z różnych kontynentów. Współpracuje z festiwalami filmowymi i zajmuje się międzynarodową produkcją telewizyjną. Publikował m.in. w "Newsweeku", "Bloomberg Businessweeku", "Trendach kultury", "Kinie" oraz na portalach Filmweb i Stopklatka.Podczas tegorocznej edycji Pięciu Smaków jurorzy wezmą udział w praktycznych warsztatach wprowadzających do dyskusji o filmie, wypowiedzi przy użyciu metod innych niż tradycyjne pisanie recenzji czy analiz. Przedstawione oraz przećwiczone zostaną nowe, lepiej przystające do obecnej rzeczywistości formy rozmowy o kinie, zasady przygotowywania i wygłaszania publicznych prelekcji czy prowadzenia wywiadów z twórcami. Będzie to wstęp nie tylko do pracy w obszarze krytyczno-filmowym, ale do kariery w świecie mediów w ogóle.Więcej informacji TUTAJ 12. edycja festiwalu odbędzie się w Warszawie w dniachWięcej na stronie piecsmakow.pl