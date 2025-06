Czy "Elio" Pixara wystrzeli nas w kosmos? Przeczytajcie naszą recenzję

recenzja filmu "Elio" – studio Pixar

"Elio" – zobacz zwiastun

Jeśli jesteście ciekawi, czy studio Pixar, które słynie z niezawodności, dostarczyło kolejny udany film, mamy już odpowiedź.widział już Maciej Satora, który podzielił się swoimi wrażeniami w recenzji.W polskiej wersji językowej usłyszymy m.in. głosy Macieja Musiała Krystyny Czubówny . Za reżyserię odpowiadają Adrian Molina Madeline Sharafian – duet dobrze znany fanom animacji " Coco " czy " To nie wypanda ".Cytując recenzję dostępną na KARCIE FILMU W recenzji przeczytacie także:Czy taka filozoficzna nuta wystarczy, by trafić także do dorosłego widza?Elio to żaden superbohater, lecz samotny chłopiec w żałobie, który zamiast grawitowania w kierunku niezasklepionych ran, wybiera kojący eskapizm w wyśnione krainy, gdzie łatwiej się oddycha, atmosfera jest przyjazna, a obce istoty życzliwe. To właśnie tam – wśród gwiazd i międzyplanetarnych rad – Elio odnajduje nie tylko nową misję, ale przede wszystkim siebie.