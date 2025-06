Wiral z YouTube zostanie przerobiony na film pełnometrażowy

O czym opowie "The Diggers"?

Fałszywe zwiastuny

"The Diggers" to historia Brandona Diggera (Druski), który dziedziczy dom pogrzebowy swojego zmarłego ojca. Bohater spróbuje sił w rodzinnym biznesie, ale szybko przekona się, że nie jest łatwo nim zarządzać. W rolach głównym zobaczymy również Shane’a Gillisa Navv Greene’a i Bena Da Donnna.Nie od dziś wiadomo, że YouTube służy m.in. do oglądania zwiastunów i teaserów wyczekiwanych produkcji. Jednak przez ostatnie lata platformę zaczęła zalewać fala fałszywych zwiastunów. Są to zazwyczaj fanowskie produkcje mające generować wyświetlenia. Z biegiem czasu niszowe zjawisko zaczęło przybierać na sile, a twórcy fałszywych zwiastunów zaczęli coraz lepiej na tym zarabiać. YouTube zdecydował się jednak blokować monetyzację kanałom, które udostępniają tego typu materiały. Powodem jest wprowadzanie zamieszania , dezorientacja fanów oraz zakrzywianie obrazu dzieł, które mogą powstać w zupełnie innej formie.