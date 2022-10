Pierwsze tytuły konkursu i jury Pięciu Smaków

People’s Jury 16. Pięciu Smaków

Sekcja Asian Cinerama to wielkie kino – dosłownie i w przenośni. Trafiają tu filmy znanych i nagradzanych na świecie twórców, ale też debiutantów z wizją. Cechują je ważne społecznie tematy, wyjątkowo skomponowane kadry, a z drugiej strony efektowna akcja i brawurowe role gwiazd. Przedstawiamy pierwsze tytuły sekcji!Sekcja konkursowa zarezerwowana jest dla wybitnych filmowców, którzy wchodzą właśnie do światowej elity reżyserskiej. To miejsce na nowe, śmiałe formy, na wachlarz emocji i aktualne tematy z regionu. Bieżące nastroje łapczywie chwyta satyra zainspirowana uczniowskimi protestami w Tajlandii – " Arnold jest wzorowym uczniem ". To anarchistyczny film o rebelianckiej energii, który w kontekście ostatnich wydarzeń na świecie, na przykład w Iranie, długo jeszcze pozostanie aktualny. Szybkim tempem cechuje się " Niech żyje Leonora! ", tytuł, którego obecność na światowych festiwalach odbiła się sporym echem, otrzymał m.in. Nagrodę Specjalną Jury na Sundance. Twórcy obu filmów, debiutanci Sorayos Prapapan Martika Ramirez Escobar , będą gośćmi Pięciu Smaków.Konkurs to też powroty. Subtelnym " Wyciszeniem " przypomina o sobie Tajwańczyk Chienn Hsiang , którego Drzwi wygrały 8. edycję Pięciu Smaków. Dodatkową wartością są tu role pary wybitnych aktorów, którzy pojawiają się także w " Konfucjańskiej konsternacji Edwarda Yanga . Bez wątpienia na festiwale w przyszłości będzie wracać debiutant Kang Park, którego " Przesąd " jest dowodem siły niskobudżetowego kina z Korei Południowej. To kompletny, znakomicie nakręcony i bogaty w znaczenia psychologiczny horror, zabierający widzów w mroczny świat przesądów, wciąż żywych w koreańskim społeczeństwie.Jak zawsze na Pięciu Smakach najlepszy film festiwalu wybierze People's Jury – dziesiątka pasjonatów kina, którzy przyjadą do Warszawy z całej Europy, by oglądać filmy i wziąć udział w intensywnym cyklu filmoznawczych warsztatów. W tym roku Jury zostało wybrane z rekordowej liczby ponad 60 zgłoszeń. Poziom był bardzo wysoki, jurorom serdecznie gratulujemy!Simon Ramshaw – Wielka BrytaniaTeodora Leu – RumuniaKhushi Jain – Wielka BrytaniaSara Carotenuto – WłochySiria Falleroni – WłochySuphon Niamkamnoet – EstoniaStefano Facchinetti – BelgiaAleksander Michalec – PolskaAleksander Kmak – PolskaBasia Majchrowicz – Polska"Arnon pen nakrian tuayang" / "Arnold is a Model Student"reż. Sorayos Prapapan , Tajlandia 2022, 83’polska premiera(dostępny online)Satyra na system edukacji w Tajlandii zainspirowana narodzinami uczniowskiego ruchu Bad Student Movement. Rejestr prawdziwych protestów z 2020 roku został tu połączony z historią Arnolda, z pozoru tylko wzorowego ucznia, który dorabia na oszukiwaniu podczas egzaminów wstępnych do szkół. Arnold, jak wielu młodych ludzi w jego wieku, nie wie, co chciałby robić w życiu, a idące za tym pasmo lęków jeszcze bardziej podsyca jego niezdecydowanie."Xiu xing" / "Increasing Echo"reż. Chienn Hsiang , Tajwan 2021, 85’polska premiera(dostępny online)Nieoczekiwana rozmowa telefoniczna sprawia, że rodzinne życie państwa Yan – dalekie od szczęśliwego, toczące się w rytmie powtarzalnej rutyny i wzajemnego zmęczenia – zostaje zakłócone. Czy pani Yan pod wpływem bolesnych wspomnień otrząśnie się z marazmu i ruszy do przodu? To kolejna znakomita kreacja Chen Shiang-chyi , aktorki m.in. u Tsaia Ming-lianga, kobiecy portret skomponowany z delikatnością przez Chienna Hsianga , zwycięzcę 8. Pięciu Smaków."Leonor Will Never Die"reż. Martika Ramirez Escobar , Filipiny 2022, 101’polska premiera(dostępny online)Leonora kocha kino akcji i dałaby się za nie pokroić. Niegdyś była jego prominentną twórczynią, dzisiaj boryka się z trudną codziennością. Szansą na powrót do branży jest konkurs na scenariusz filmowy. Odkurzenie niedokończonego projektu sprawi, że Leonora na nowo zanurzy się w rzeczywistości swoich bohaterów – dosłownie! Oryginalna wyprawa w głąb magicznego świata filmu, z której bije szczera miłość do X muzy, w szczególności do dawnego kina filipińskiego."Seire", reż. Park KangKorea Południowa 2021, 102’polska premiera(tylko w kinach)Hae-mi i Woo-jin po raz pierwszy zostają rodzicami. Kobieta jest przesądna i wierzy, że nowonarodzone dziecko należy chronić przed złem świata zewnętrznego przez trzy tygodnie. Mężczyznę dręczą koszmary. Dowiaduje się też, że zmarła jego dawna miłość i mimo przestróg żony planuje wybrać się na jej pogrzeb. Nakręcony pewną ręką, debiutancki Przesąd zachwyca spójnością wizji, łącząc rasowy, powoli rozwijający się horror z głębokim portretem psychologicznym.

Program 16. edycji festiwalu przygotowują: Maja Korbecka, Marcin Krasnowolski, Jakub Królikowski, Łukasz Mańkowski, Zofia Niziołek i Maja Pielak.

16. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków dedykowany jest pamięci Jagody Murczyńskiej.