Nowa "Naga broń" jak stara "Naga broń"? Recenzja

"Naga broń" – przeczytaj nasza recenzję

O czym opowiada nowa "Naga broń"?

"Naga broń" – zwiastun

, pisze Marcin Pietrzyk w recenzji nowej " Nagiej broni ", wspominając, że kiedy studio Paramount ogłosiło, że powstanie reboot " Nagiej broni ", mało kto wierzył w ten projekt.Jak pisze Pietrzyk,Jak zwraca uwagę autor, strzałem w dziesiątkę okazał się też angaż Liama Neesona Frank Drebin Jr. ( Liam Neeson ), syn legendarnego policjanta z Los Angeles, musi zmierzyć się z legendą swojego ojca i własnymi trudnościami. Wspólnie z partnerem Edem Hockenem Jr. ( Paul Walter Hauser ) prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w autonomicznym samochodzie elektrycznym. Trop prowadzi do ekscentrycznego miliardera Richarda Cane’a ( Danny Huston ), twórcy pojazdu. W trakcie dochodzenia Drebin zakochuje się w siostrze ofiary, Beth ( Pamela Anderson ) – autorce powieści true-crime – co komplikuje jego misję i prowadzi do serii absurdalnych, pełnych czarnego humoru wydarzeń.