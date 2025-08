Na co do kina? Wybieramy TOP 5 najgorętszych premier sierpnia 2025

TOP: Poznaj 5 najgorętszych premier sierpnia 2025

W sierpniu na ekrany trafia tyle wyczekiwanych premier, że każdy weekend możecie spędzić w kinie. Zwariowane komedie (" Naga broń ", " Zakręcony piątek "), mrożące krew w żyłach horrory (" Zniknięcia ", " 13 dni do wakacji "), trzymające w napięciu akcyjniaki (" Nikt 2 ") – jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie. W naszym tradycyjnym comiesięcznym przewodniku podpowiadamy, na co warto mieć oko.Tylko jeden człowiek ma szczególny zestaw umiejętności... aby dowodzić policyjną jednostką specjalną! Porucznik Frank Drebin Jr. podąża śladami ojca w komedii " Naga broń ".Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem. Bob Odenkirk powraca jako mąż, ojciec i pracoholik Hutch Mansell z przedmieść w nowym rozdziale hitu " Nikt " z 2021 roku. Hutch i jego żona Becca (nominowana do Emmy Connie Nielsen ) są przepracowani i oddalają się od siebie. Postanawiają więc zabrać swoje dzieci ( Gage Munroe Paisley Cadorath ) na wycieczkę do Wild Bill's Majestic Midway, jedynego miejsca, w którym Hutch i jego brat Harry spędzali wakacje jako dzieci. Rodzina przybywa do małego turystycznego miasteczka Plummerville spragniona zabawy. Drobne nieporozumienie z kilkoma miejscowymi łobuzami powoduje, że Hutch znajdzie się w centrum zainteresowania Lendiny (zdobywczyni nagrody Emmy i nominowana do Oscara ikona ekranu Sharon Stone ). To najbardziej szalona, żądna krwi szefowa gangu, z jaką kiedykolwiek się spotkał.Zakochani Millie i Tim wprowadzają się do pięknego domu w idyllicznej małej miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że tu ich uczucie będzie mogło w pełni rozkwitnąć. Jednak na skutek pewnego pozornie drobnego incydentu wszystko, co ich łączy zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, ich życie, ich ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.Były baseballista Hank wiedzie spokojne i ułożone życie do czasu, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tej chwili ścigają go gangsterzy, a on nie wie dlaczego.