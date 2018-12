Plastic Man kolejnym bohaterem DC na dużym ekranie?

Studio Warner Bros. Planuje przenieść na ekran kolejnego superbohatera ze stajni DC Comics. Tym razem padło na Plastic Mana. Amanda Idoko została zatrudniona do napisania scenariusza filmu o tej postaci. Widowisko ma być utrzymane w stylistyce komedii akcji. Producentem projektu jest Bob Shaye Plastic Man zadebiutował w 1941 roku pod szyldem wydawnictwa Quality Comics, które w latach 50. zostało przejęte przez DC. Prawdziwe imię bohatera to Patrick "Eel" O'Brian. Był on drobnym przestępcą, który podczas nieudanego włamania do zakładów chemicznych został postrzelony i oblany niezidentyfikowaną substancją. W rezultacie otrzymał moc rozciągania i przekształcania swojego ciała. Postanawia wykorzystać ją do czynienia dobra.W latach 1979-1981 Plastic Man był bohaterem własnego serialu animowanego,