Harvey Weinstein: sąd uchyla wyrok za gwałt. Będzie nowy proces?

Wyrok w sprawie Weinsteina uchylony. Dlaczego?

Kim jest Harvey Weinstein?











w której stało, że w trakcie procesu sędzia James Burke popełnił błąd w sztuce - zezwolił oskarżeniu na włączenie do protokołu zeznań kobiet, których świadectwa przeciw Weinsteinowi nie były częścią trwającej sprawy. Drugim zarzutem wobec sędziego były uprzedzenia wobec pozwanego i zezwolenie na przedstawianie go w "niekorzystnym świetle".Czy oznacza to, że Weinsteina czeka jeszcze jeden proces? Już w 2020 roku obrona apelowała o złagodzenie kary ze względu na zły stan zdrowia oskarżonego. Prokuratura była wówczas nieprzejednana, a sąd przychylił się do jej prośby o nieuwzględnianie tego faktu przy wydawaniu wyroku.Przypomnijmy:Tymczasem w ubiegłorocznym procesie w KaliforniiCo istotne - w sądzie w Los Angeles Weinstein został uznany za niewinnego napastowania seksualnego jednej z kobiet, które zeznawały w Nowym Jorku. To również było jedną z podstaw apelacji.W 2019 roku Weinstein w procesie cywilnym poszedł na ugodę z kilkoma pozywającymi ją kobietami. UzgodnionaKłopoty prawne filmowca rozpoczęły się jesienią 2017 roku. Dziennikarki "The New York Times" opisały wówczas historie ośmiu kobiet, które miały paść ofiarą napaści seksualnej ze strony Weinsteina. Po zaledwie kilku tygodniach od publikacji tekstu na liście potencjalnych ofiar laureata Oscara było już ponad 80 nazwisk, w tym takie sławy jak Angelina Jolie Salma Hayek . Symbolicznie rozpoczęło to ruch #metoo Weinstein przez lata był jedną z najbardziej wpływowych postaci fabryki snów. Wyprodukował m.in. większość filmów Quentina Tarantino , a także takie oscarowe hity jakU szczytu kariery jego majątek szacowano na 300 milionów dolarów.