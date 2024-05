Po "Gladiatorze 2" The Beatles? Paul Mescal legendą muzyki

Paul Mescal jako gwiazda filmów o The Beatles

Getty Images © Michael Ochs Archives



Zwiastun filmu "Dobrzy nieznajomi"

Wszystko wskazuje na to, że Irlandczyk. Jak wiadomo Sony i reżyserszykują się do realizacji nietypowej biografii. Nietypowej, bo. Każdy z nich skupi się na innym członku zespołu., ale na razie nie znamy szczegółów tego, jak poszczególne filmy będą wchodzić do kin. Sam Mendes ma wyreżyserować każdy z czterech filmówReżyser ma wizję czterech przeplatających się historii, każdej opowiedzianej z punktu widzenia innego członka grupy.To pierwszy raz w historii, kiedy Apple Corps Ltd. i Beatlesi Ringo Starr oraz rodziny Johna Lennona George'a Harrisona - udostępniły prawa do biografii i muzyki Czwórki z Liverpoolu.