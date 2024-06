FOTO: Paul Mescal na planie "Gladiatora 2". Trwają dokrętki

Paul Mescal na planie "Gladiatora 2". Zobaczcie zdjęcia

Zwiastun pierwszego "Gladiatora"

Portal Daily Mail zdobył całkiem sporo zdjęć z planu widowiska. Widać na nich m.in. Paula Mescala jakoPrzykładowe zdjęcia znajdziecie poniżejWięcej zdjęć znajdziecie na stronie Daily Mail wyrasta na jedną z droższych produkcji w historii kina. Pierwotnie budżet miał wynosić 165 mln dolarów. Jednak przez ubiegłoroczne strajki został rozdmuchany do co najmniej. Ile kosztują obecne dokrętki, tego na razie nie wiadomo.Szczegóły fabuły są wciąż trzymane w tajemnicy. Po pokazach testowych w sieci pojawiły się przecieki na temat fabuły. Podobno będzie to kino zemsty. A złoczyńcą, szarą eminencją, jest postać grana przez Denzela Washingtona