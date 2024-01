Paul Mescal obawia się wpływu, jaki "Gladiator 2" może mieć na jego życie

Paul Mescal o cieniach popularności

W rozmowie z brytyjskim wydaniem "The Times" Paul Mescal opowiedział o tym, jak rozpoznawalność zmieniła jego codzienność. Aktor obawia się, że występ w " Gladiatorze 2 " może jeszcze zwiększyć jego popularność, a co za tym idzie – pogorszyć jego życie.– powiedział.– stwierdził. Paul Mescal zyskał rozpoznawalność dzięki roli Connella w serialu " Normalni ludzie ". Na uwagę zasługują też jego występy w " Córce Maggie Gyllenhaal i " Aftersun Charlotte Wells , który przyniósł mu pierwszą nominację do Oscara. Aktualnie jego filmografię zamyka melodramat " Dobrzy nieznajomi ".Aktualnie filmografię Paula Mescala zamyka wyreżyserowany przez Andrew Haigha melodramat " Dobrzy nieznajomi ". Film tryumfował podczas ubiegłorocznego rozdania British Independent Film Awards, zgarniając aż siedem statuetek. Zobaczcie jego zwiastun:Jedna noc i spotkanie z tajemniczym sąsiadem, Harrym, całkowicie odmienia dotychczasowe życie Adama, mieszkańca opustoszałego londyńskiego bloku. W miarę rozwoju ich relacji Adama coraz bardziej pochłaniają wspomnienia z przeszłości. W pewnym momencie mężczyzna postanawia wrócić do miasteczka, w którym dorastał. Gdy trafia do rodzinnego domu, odnajduje swoich rodziców takimi, jakimi ich zapamiętał z dnia ich śmierci przed trzydziestu laty.