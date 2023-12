James Bond będzie dużo młodszy. Paul Mescal kandydatem?

Dwóch kandydatów do roli Jamesa Bonda

"The Sun" podaje, że szansę na angaż ma dwóch aktorów. Nazwisko jednego z nich ujawnia i nie jest to żadna niespodzianka. Ten aktor jest ostatnio wiązany z każdym projektem. Gazeta twierdzi bowiem, że to Paul Mescal Paul Mescal to jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów z Wysp ostatnich lat. Przełomem w jego karierze był serialz 2020 roku. Od tamtej pory co chwilę możemy go oglądać w udanych artystycznie produkcjach. Zachwycił widzów w. Wiedzieliśmy go w. A w tym roku zagrał w obsypywanym nagrodami filmieJego popularność jeszcze wzrośnie w przyszłym roku, kiedy premierę będzie miało widowisko, w którym zagrał główną rolę.Jeśli "The Sun" ma wiarygodne informacje, to oznacza to radykalne odmłodzenie Jamesa Bonda., ostatniego odtwórcy tej postaci.To by się zgadzało z ogólnym podejściem Barbary Broccoli , która w październiku mówiła o tym, że czasy się zmieniły, więc i Jamesa Bonda trzeba wymyślić na nowo. Dokładnie tak, jak to było zawsze, kiedy wprowadzono nowego aktora.– mówiła w wywiadzie dla magazynu "The Guardian".Kiedy po Piersie Brosnanie rolę Jamesa Bonda przejął Daniel Craig , producenci chcieli skupić się na tym, jak powinien wyglądać bohater na miarę XXI wieku.