Planujesz weekendowy wyjazd? Poznaj funkcję pobierania w serwisie Netflix i oglądaj swoje ulubione filmy oraz seriale "w drodze".Netflix z myślą o swoich podróżujących użytkownikach udostępnia opcję łatwego i szybkiego pobierania produkcji do pamięci urządzenia przenośnego, dzięki czemu każdy może cieszyć się ulubionymi treściami nie tylko w swoim salonie, ale także w trasie. Poznaj krótki przewodnik po inteligentnym pobieraniu i odkrywaj bibliotekę filmów i seriali z całego świata, gdziekolwiek się znajdujesz.Oglądaj poza domem - poznaj funkcję pobierania w serwisie NetflixNetflix chcąc ułatwić korzystanie z serwisu poza domem, kiedy dostęp do internetu jest ograniczony bądź kosztowny, wprowadził funkcję pobierania treści. Za pomocą aplikacji, każdy użytkownik może łatwo i bez dodatkowych kosztów pobrać ulubione filmy, seriale i programy, aby potem obejrzeć je w dowolnym miejscu na ziemi. Netflix umożliwia tym samym oglądanie wybranych produkcji bez koniecznego dostępu do internetu. Aby umilić sobie czas w podróży, np. w pociągu czy samolocie wystarczy wcześniej pobrać wybrane tytuły.Inteligentne pobieranie - kiedy Netflix myśli za CiebieInteligentne pobieranie to funkcja umożliwiająca łatwiejsze zarządzanie pobranymi serialami i programami. Funkcja ta pozwala zapomnieć o konieczności kasowania tytułów, które nie są już dłużej potrzebne a niestety zajmują pamięć urządzenia. Po zakończeniu oglądania pobranego odcinka, następuje jego usunięcie, a kolejny odcinek jest pobierany automatycznie. Inteligentne pobieranie zaczyna działać przy pierwszym nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi, co oznacza, że nie zużywa dostępnego pakietu danych komórkowych. Po pobraniu kolejnego pliku, na ekranie urządzenia pojawi się odpowiednie powiadomienie. Dzięki temu użytkownik zawsze może mieć ze sobą szereg odcinków serialu, który obecnie ogląda i cieszyć się nim w każdym miejscu – nawet tam, gdzie nie dociera Internet. Funkcja pobierania jest dostępna na urządzeniach takich jak smartphone lub tablet.Jak ściągnąć ulubione produkcje?Jeśli planujemy wyjazd do miejsca, w którym dostęp do internetu będzie utrudniony lub zwyczajnie chcemy obejrzeć Netflix poza domem, nie martwiąc się, czy mamy dostęp do sieci Wi-Fi, wystarczy wcześniej pobrać swoje ulubione filmy i seriale i korzystać z serwisu z dowolnej szerokości geograficznej. Aby pobrać wybrany tytuł potrzebujemy dostępu do sieci Wi-Fi. Następnie należy wyszukać daną produkcję w serwisie Netflix i sprawdzić, czy jest przy niej widoczna ikona pobierania . Kiedy znajdziemy tytuł, który nas interesuje, wystarczy nacisnąć ikonę pobierania (w przypadku seriali ikona pobierania wyświetlana jest obok każdego dostępnego odcinka). Po zakończeniu pobierania użytkownik może obejrzeć pobrany film, serial lub program w sekcji "Pobrane pliki" aplikacji Netflix. Widzisz, jakie to proste?!