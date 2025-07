Co oglądać w CANAL+ w lipcu 2025. Te filmy i seriale zostaną Wam w pamięci

LIPIEC W CANAL+: CO OGLĄDAĆ?

premiera: 19 lipca, kolejne odcinki co tydzień

premiera: 13 lipca

premiera: 20 lipca

premiera: 27 lipca

premiera: 9 lipca

premiera: 16 lipca

premiera: 23 lipca

W najbliższym miesiącu na platformie pojawią się nowe tytuły, które zabiorą Was na wycieczki i w dalekie podróże. Na początek nowy serial twórców " Domu z papieru " – " Blizna ", która gwarantuje intrygującą wyprawę przez złożone relacje międzyludzkie, a na ekranie m.in. Maciej Stuhr ! – premiera 1. odcinka 19 lipca.A jeśli macie ochotę na bardziej intymną wycieczkę i to z Seanem Pennem Dakotą Johnson w jednej taksówce, sprawdźcie " Nocą w Nowym Jorku ".Z " Moim synem Ezrą " natomiast wyruszycie w emocjonującą eskapadę po amerykańskich zakątkach, ale i tematach dotyczących ojcostwa, odpowiedzialności, a także… poszukiwania własnej drogi.Ale!ma też w lipcu dużo bardziej przebojowe propozycje. W tym brutalną odyseję zemsty, w której niemy bohater z głosem w głowie przemierza absurdalnie stylizowany świat rodem z anime i gier wideo! Zaintrygowani? Wyczekujcie " Boy kills world " z Billem Skarsgårdem w roli głównej.To tylko kilka z propozycji, któreprzygotował w lipcu dla kinomanów. Pełny program znajdziecie. A poniżej – nasze wybrane typy.Dajcie znać, co wybieracie.