Rekrutacja do programu SKOK W DOK. Laboratorium pomysłów dokumentalnych

KINO DOKUMENTALNE DLA MŁODEJ WIDOWNI

Programpomaga twórczyniom i twórcom rozwinąć swoją filmową ideę “od zera” do postaci projektu wraz z materiałami, które są niezbędne do pozyskiwania funduszy na film.Od września 2025 do maja 2026, podczas trzynastu spotkań warsztatowych i konsultacji, jego uczestnicy i uczestniczki będą pracować nad pomysłem na film dokumentalny dla młodego widza, przechodząc etapy konkretyzowania tematu, poszukiwania bohatera lub bohaterów, tworzenia dokumentacji, przygotowania pakietu produkcyjnego (treatment, teaser, eksplikacja reżyserska, pitch-deck). Każde spotkanie będzie dotyczyć innego tematu i będzie kończyć się zadaniem do wykonania między warsztatami. Tutorami programu będą– reżyserka, autorka krótkometrażowego filmu dokumentalnego " Tańczę dla ciebie " (2018) nagrodzonego na IDFA (Konkurs Kids&Docs),– artystka wizualna, reżyserka, ekspertka edukacji opartej na empatii, reżyserka " Symfonii fabryki Ursus " oraz " Król Maciuś I " (film był rozwijany w ramach programu SKOK W DOK i miał swoją premierę na Millennium Docs Agains Gravity), a także– polski reżyser filmów dokumentalnych (" Wieloryb z Lorino ", " Antykwariat "), scenarzysta, operator i wykładowca akademicki.W ramach programu odbędą się również spotkania i konsultacje z ekspertami filmowymi z Polski i z zagranicy oraz z psychologiem, a podczas ostatniej sesji – pitching projektów przed młodą widownią. Nad procesem twórczym będzie czuwała producentka filmowa i autorka programuW maju 2026 odbędą warsztaty przygotowujące do finałowego pitchingu na festiwalu Millennium Docs Against Gravity przed gronem ekspertów z branży filmowej z Polski i z zagranicy podczas 7. Forum Filmu Dokumentalnego dla Młodej Widowni. Celem pitchingu jest znalezienie producentów dla filmów oraz innych partnerów. Aby to ułatwić, po prezentacjach organizujemy spotkania indywidualne. Projekty o największym potencjale mają szansę na nagrody. W ostatniej edycji pula nagród wynosiła 19 000 zł.– mówi, zastępczyni dyrektorki i szefowa działu edukacji Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybrane 8 pomysłów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy przewidują spotkania online, po których zostanie wyłoniona lista uczestniczek i uczestników. Udział w programie jest bezpłatny.W ramach programu SKOK W DOK filmowcy i filmowczynie rozwijali ponad 25 pomysłów na filmy dokumentalne dla dzieci i młodej widowni. Część pomysłów, nad którymi pracowaliśmy podczas naszych warsztatów, jest już w fazie produkcji (np. "Jest G." Marka Głuszczaka). Trzy z nich zostały zrealizowane i miały swoją premierę na festiwalu Millennium Docs Against Gravity.W 2022 roku był to film " Pinki Ewy Martynkien . Pinki to pies, który chce tylko znaleźć swojego człowieka i wyjść ze schroniska. Czeka, aż ktoś da mu dom. Jest spokojny, ale nie może powstrzymać ekscytacji, gdy tylko pojawia się perspektywa spaceru. Swoimi mądrymi oczami obserwuje zmiany, które zachodzą wokół niego. Sprawdzane są jego umiejętności i cechy charakteru.W 2023 roku premierę miał film Agi Borzym Dziewczyńskie historie ". Jagoda i Zuzia to koleżanki z osiedla. Spotykają się na skwerku. Czasem idą na lody albo plac zabaw. I zawsze mają dużo do obgadania. Bycie dziewczynką to szczególne doświadczenie, a one właśnie wkraczają w okres dojrzewania. Biologia, hormony, pryszcze, pierwszy bunt, pierwsza miłość. Pierwsza miesiączka – kiedy przyjdzie? Co będzie po niej inne? Dorośli nie zawsze potrafią dać wsparcie albo odpowiedź. A one coraz więcej widzą. Szkolne absurdy, niechciane zasady, dylematy do rozstrzygnięcia. Jagoda i Zuzia są świetnymi komentatorkami: przekorne, ironiczne, niezależne, wystraszone. Z wielkim apetytem na życie! Wprowadzają nas w dziewczyński świat. A każdy chłopak, który obejrzy film, będzie mógł wreszcie go poznać.W 2024 roku premierę miał film " Król Maciuś Pierwszy Jaśminy Wójcik . Świat sióstr Zoi i Lei jest zbudowany ze wspólnych zabaw, odkryć i rozmów oraz codziennych starć i kłótni. Początkowo bliźniaczo podobne do siebie dziewczynki łączy niesamowita więź i siostrzeństwo, ale z czasem starsza z nich (Zoja) zaczyna dorastać, oddalając się od młodszej. Nie chce już bawić się w piasku i moczyć w rzece, zamyka się w świecie książek, a czas wolny chętniej spędza z rówieśniczkami niż z siostrą. Obie scala jednak strach przed dorosłością, która jawi im się jako zagrożenie. To właśnie dorośli niszczą ich świat, obojętnie przyglądając się katastrofie ekologicznej i rozniecając kolejne wojny.Partnerzy: Millennium Docs Against Gravity, Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Krakow Film Commission, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Stowarzyszenie Otwarte Dziki BezProjekt współfinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.