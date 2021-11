Rusza 7. Warszawski Festiwal Filmów Koreańskich

Siła talentu

Pomyślcie o tym, co najbardziej lubicie w kinie. Wyraziste postaci? Subtelnie ukazane historie społeczne? Dynamiczną narrację i nieoczekiwane zwroty akcji? A może właśnie spokojny nurt kina artystycznego? Cokolwiek to jest, mamy dla Was dobrą wiadomość: w ramach listopadowego 7. Warszawskiego Festiwalu Filmów Koreańskich zobaczycie dokładnie takie kino, jakie cenicie najbardziej. I znacznie więcej!Dzięki sekcji ODKRYCIA I WYDARZENIA FESTIWALI widzowie 7. Warszawskiego Festiwalu Filmu Koreańskiego zobaczą cztery nowe koreańskie tytuły, które zachwyciły krytyków i kinomanów na całym świecie.W piątek 5.11 festiwal otworzy pokaz nagrodzonego Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie kameralnego " Wstępu " w reż. słynnego Hong Sang-soo . W swoim najnowszym filmie ikona niezależnego kina koreańskiego skupia się na relacjach między rodzicami i dziećmi i po raz pierwszy nie tylko reżyseruje, ale i staje za kamerą. Trzy pozostałe koreańskie odkrycia konsekwentnie zaś wracają do kobiecego tropu festiwalu. Poruszający, wyciszony i jednocześnie szeroko dyskutowany debiut młodej reżyserki Hong Seong-eun pt. " Samotnicy " za pomocą historii Jin opowie o naholojok, czyli o osobach, które świadomie zdecydowały się na zupełnie samotne życie. " Trzy siostry " w reż. Lee Seung-won ukażą wnikliwy, zniuansowany portret pewnej rodziny, w której napięcia między bliskimi przeplatają się z chwilami absurdalnego humoru, a głównych bohaterek nie da się nie lubić dzięki znakomitym rolom aktorek, z cudowną Moon So-ri (" Oaza ", " Służąca ") na czele. Natomiast "Śnieżka" wyreżyserowana przez Lee Woo-jung zamiast trzech sióstr przybliży dylematy trzech nastoletnich przyjaciółek, które wspólnie uciekają z prowincji do dużego miasta i tam mierzą się z wszystkimi jego blaskami i cieniami. Ten autentyczny, mocny obraz pokolenia pozbawionego drogowskazów, zagubionego i dopiero szukającego dla siebie miejsca, premierę miał na festiwalu w Busan, gdzie duże uznanie za rolę Kang-yi zdobyła Bang Min-ah , członkini girlsbandu Girl's Day. Polscy widzowie zobaczą go po raz pierwszy na nadchodzącym właśnie 7. Warszawskim Festiwalu Filmów Koreańskich.Bilety: w cenie 10 zł do kupienia w Kinotece oraz na MOJEeKINO.PL Organizatorzy: Ambasada Republiki Korei w Polsce, Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie, Korean Film CouncilPartnerzy: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Polski Instytut Sztuki Filmowej