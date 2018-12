Sandra Bullock i Susanne Bier opowiadają o "Nie otwieraj oczu"

3 2 1



3 2 1



W piątek na platformie Netflix zadebiutuje thriller SF. Jego gwiazdą jest Sandra Bullock , a reżyserką Susanne Bier . Zobaczcie, co o filmie opowiedziały Michałowi Walkiewiczowi.Tajemnicza siła dziesiątkuje światową populację i pewna jest tylko jedna rzecz — gdy to zobaczysz, odbierzesz sobie życie. W tej sytuacji Malorie mierzy się z nieznanym, próbując przy tym ocalić w sobie miłość i nadzieję. Wkrótce musi uciekać z dwójką dzieci w dół zdradliwej rzeki do jedynego miejsca mogącego zapewnić im schronienie. Jednak aby mieć szansę na przeżycie, uciekinierzy muszą odbyć całą dwudniową podróż z zasłoniętymi oczami.