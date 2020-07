Powstanie druga część "Nie otwieraj oczu"?

Zanosi się na to, że " Nie otwieraj oczu " z Sandrą Bullock może doczekać się kontynuacji. Tak przynajmniej sugeruje autor literackiego pierwowzoru filmu, Josh Malerman , który przygotowuje się do wydania sequela swojej książki.Powieść "Malorie" - która trafi do księgarni 21 lipca - opowiada ciąg dalszy historii bohaterki " Nie otwieraj oczu ". Akcja rozgrywa się 12 lat później. Malorie wciąż usiłuje przetrwać ze swoimi dziećmi w świecie, gdzie jedyną szansę na przeżycie daje zasłonięcie oczu. Kobieta odkrywa, że ktoś, kto był jej kiedyś bliski, może wciąż żyć. Staje wówczas przed dylematem: kierować się dalej surowymi zasadami, które zapewniły jej przetrwanie, czy zaryzykować kolejną wyprawę w mrok., powiedział Malerman , mając na myśli potencjalną filmową kontynuację. Nie otwieraj oczu " był dużym hitem platformy Netflix, więc realizacja sequela wydaje się całkiem prawdopodobna - tym bardziej, że mamy już literacki fundament dla scenariusza. Chcielibyście zobaczyć dalsze losy granej przez Sandrę Bullock postaci?