Sekcja VOD na Filmwebie. Sprawdź ofertę 30 serwisów VOD w jednym miejscu

Już od kilkunastu dni na Filmwebie działa– nowa sekcja oraz największa w Polsce baza informacji o dostępnych legalnie filmach i serialach, prezentująca szeroką ofertę dostawców VOD Nowa funkcjonalność " Co obejrzeć na VOD " zawiera program 30 serwisów streamingowych, a dzięki narzędziu, które podpowiada, jaki film lub serial obejrzeć, nie przegapicie teraz żadnych nowości dostępnych na VOD.– Jako użytkownicy Filmwebu możecie personalizować dział VOD pod kątem własnych potrzeb i oczekiwań. Dzięki temu otrzymacie informacje dotyczące tylko tych platform, które Was interesują. Dział VOD można przeglądać według takich kategorii, jak: "Popularne", "Nowe", "Najlepsze", "Wkrótce" oraz "Darmowe".– W zakładce "Popularne" znajdują się najczęściej wybierane przez społeczność Filmwebu filmy i seriale. Lista najpopularniejszych tytułów jest aktualizowane codziennie.– "Nowe" – tutaj możecie śledzić na bieżąco wszystkie tytuły dodawane na platformy VOD. Dzięki temu nie przegapicie żadnych nowości.– Kategoria "Najlepsze" zbiera propozycje tytułów ocenionych najwyżej przez krytyków, społeczność Filmwebu oraz (w przypadku zalogowanych Użytkowników) znajomych.– Zakładka "Wkrótce" zawiera informacje o produkcjach, które pojawią się na VOD w najbliższej przyszłości.– "Darmowe" – tutaj znajdziecie ofertę tytułów, które są dostępne z legalnych źródeł bezpłatnie. Tę ofertę można przeglądać według gatunków, popularności, średniej ocen bądź daty dodania.Dostaliście również do dyspozycji narzędzie, które podpowiada, jaki film lub serial obejrzeć. Wybór odbywa się całkowicie losowo bądź w oparciu o określone kryteria, m.in.: platforma, czas trwania czy gatunki.Przejrzysty i czytelny dział VOD wykorzystuje algorytmy oraz funkcjonalności, które pozwalają szybko i intuicyjnie poruszać się po największej bazie filmów, seriali i ludzi kina w Polsce.