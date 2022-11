Sezon premier rozpoczęty – co obejrzeć? Lepiej postawić na tradycyjną telewizję czy platformy online?

Wiele nowości w jednym pakiecie

Wiele platform, multum nowości

Jak co roku jesienią, powoli żegnamy długie, ciepłe dni, witamy zaś sezon nowości w telewizji i na platformach streamingowych. W końcu możemy obejrzeć wyczekiwane miesiącami tytuły, kiedy tylko... No właśnie, wybierzemy, z których kanałów w ogóle chcemy korzystać. Warto w tym kontekście postawić na rozwiązanie, które połączy tradycyjną telewizję z funkcjami smart i dostępem do filmów i seriali w sieci. Na rynku od kilku miesięcy jest dostępna elastyczna oferta od T-Mobile – Magenta Dom – która w łatwy sposób pozwala korzystać ze wszystkich tych źródeł rozrywki i dostosować rozwiązanie do siebie. Znajdziemy tam takie hity jak m.in. serial " Ród smoka " czy familijne klasyki, w tym " Harry Potter i kamień filozoficzny ", a ostatnio w ofercie pojawiła się możliwość włączenia dodatkowych 10 kanałów Canal+. Jakie jeszcze nowości możemy dzięki niej obejrzeć?Nic tak nie rozgrzewa w chłodny, jesienny dzień jak emocjonujący film czy serial z naszymi ulubionymi bohaterami w roli głównej. I zdaje się, że taką właśnie opinię podziela całkiem spora grupa Polaków, wystarczy przyjrzeć się danym obrazującym rozwój rynku telewizji i platform streamingowych w Polsce. Jak wskazuje analiza firmy Nielsen, w 2020 roku za treści wideo płaciło w Polsce 20% gospodarstw domowych, a rok później ich liczba osiągnęła już pułap 30%. Coraz chętniej sięgamy po nowe źródła ciekawych i angażujących treści, jednak tradycyjne programy telewizyjne wciąż pozostają dla nas atrakcyjnym wyborem w aspekcie rozrywki. Jak dowiadujemy się bowiem z tego samego badania, przed ekranem spędzamy przeciętnie 4 godz. 59 min dziennie, z czego 3 godz. 55 min przypadają na telewizję linearną. Nasza domowa oferta filmowo-serialowa staje się tym samym coraz bogatsza, jednak łączenie poszczególnych rozwiązań oznacza dodatkowe, regularne wydatki. W takiej sytuacji dobrą opcją może być wybór usługi, która łączy tradycyjną telewizję z tą smart, a także serwisami pełnymi filmów, programów i seriali.Taką właśnie propozycję stworzył dla polskich domów T-Mobile w ramach oferty Magenta Dom. Znajdziemy w niej telewizję linearną z dostępem do 130 kanałów, co samo w sobie pozostaje znanym i lubianym rozwiązaniem – ale w tym wypadku otrzymujemy jeszcze jedną, dość nietypową opcję. W zależności od naszych potrzeb i preferencji możemy bowiem liczbę kanałów co miesiąc elastycznie modyfikować. I tak – jednego miesiąca możemy postawić na pełny pakiet L ze 130 programami, w kolejnym zaś wybrać skromniejszą wersję z dostępem do 60 stacji. Cena zmieni się automatycznie w zależności od wybranego pakietu telewizyjnego. Przy czym podczas pierwszego roku trwania umowy najwyższy pakiet L (z dostępem do wspomnianych 130 kanałów) dostaniemy w cenie wariantu S w prezencie.Co ważne, w ramach oferty telewizyjnej Magenta Dom w ostatnim czasie pojawiła się możliwość dokupienia 10 kanałów Canal+ tworzących pakiet Canal+ Prestige, obejmująca dostęp do m.in. Canal+ Sport, Canal+ Premium czy Canal+ Family. Obok nowości kinowych i serialowych, możemy spodziewać się tu wielu sportowych emocji, a także filmów i programów familijnych. Przede wszystkim zaś – sporej porcji premier. To oczywiście nie koniec rozwiązań, na które użytkownicy mogą liczyć w ramach Magenta Dom. T-Mobile dorzuca do tego pakietu 12 miesięcy subskrypcji platformy Player.pl w wersji bez reklam, a dodatkowo dekoder za 1 zł, który pozwoli nam korzystać ze świata Android TV oraz inteligentnych funkcji telewizyjnych – od nagrywania programów po możliwość obejrzenia ich w innym terminie – tzn. opcję obejrzenia programów, których emisja miała już miejsce.Drugim elementem oferty jest światłowód, dzięki któremu użytkownicy mogą w pełni czerpać z możliwości platform streamingowych. Trzecim zaś – abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami – SMS-ami i MMS-ami oraz nieograniczonym limitem danych do wykorzystania internetem mobilnym w telefonie z prędkością do 30 Mb/s. Co istotne, posiadacze tego rozwiązania otrzymują w prezencie roczny bezpłatny dostęp do usługi "Rozrywka bez Ograniczeń", dzięki której każdego miesiąca mogą skorzystać z tej samej lub innej platformy subskrypcyjnej, np. Legimi, HBO Max czy Tidala.Cały pakiet to koszt 95 zł miesięcznie w okresie promocyjnym. Dodatkowy pakiet 10 kanałów Canal+ Prestige to koszt 49,99 zł miesięcznie, ale tu znów – każdorazowo klienci mogą zdecydować, czy w danym miesiącu potrzebują dostępu do tych kanałów.Taka mnogość kanałów pozwala dość swobodnie przebierać wśród nowości i premier, jednocześnie nie nadwerężając budżetu domowego. Co w takim razie możemy obejrzeć tej jesieni, decydując się na pakiet Magenta Dom? Miłośników popularnego serialu " The Walking Dead " z pewnością ucieszy wiadomość, że na kanale Fox właśnie emitowany jest finałowy sezon serii. Fani pozycji komediowych powinni natomiast zwrócić uwagę na drugi, najnowszy sezon serialu " Genialna Morgane ", w którym możemy śledzić losy silnej osobowości. Tytułowa Morgane ma trójkę dzieci, dwóch byłych partnerów, pięć kredytów i iloraz inteligencji na poziomie 160. W emitowanych tej jesieni na kanale Fox odcinkach dokonuje zaś zaskakujących odkryć, zarówno dotyczących jej obecnej relacji z mężczyzną, jak i tej z przeszłości. Dla fanów dobrego kina dokumentalnego ciekawą propozycję przygotowało z kolei Ale kino+. " Krowa " to historia zwierzęcia hodowanego na potrzeby przemysłu spożywczego, które w rękach hodowców bydła staje się narzędziem. Film powstał w 2021 roku, a jego premierowa emisja telewizyjna odbędzie się 27 października. W ofercie filmowej Ale kino+ nie zabrakło ponadto propozycji na Halloween, które zobaczyć będzie można 31 października. " Possessor ", horror z 2020 roku, przedstawia ponurą wizję przyszłości, w której główna bohaterka z pomocą technologii może manipulować ofiarami, by – jeśli otrzyma takie zlecenie – pozbawić je życia.Z kolei w ramach "Rozrywki bez Ograniczeń" skorzystać możemy z ciekawej propozycji dla młodszych użytkowników. Da Vinci Kids to serwis, w którym znajdziemy filmiki, gry edukacyjne i łamigłówki wspierające naukę dzieci. Ciekawych tytułów nie zabraknie ponadto na HBO – to tam co poniedziałek emitowane są odcinki serialu " Ród smoka ", stanowiącego prequel słynnej " Gry o tron ". Co więc wybrać? W ramach Magenta Dom propozycji do obejrzenia jest sporo, ale jedno jest pewne – nie zabraknie wśród nich dobrej, wartościowej rozrywki.Więcej informacji na temat oferty Magenta Dom można znaleźć na stronie https://www.t-mobile.pl/c/magenta-dom/oferta