Shyamalan w sądzie! Czy wraz z AppleTV+ zapłaci 81 milionów dolarów?

Czy M. Night Shyamalan ukradł pomysł na serial "Servant"?

Zwiastun serialu "Servant"

Pozywającą Shyamalana jest włoska reżyserka. Twierdzi ona, że " Servant " ukradł pomysł na fabułę z jej amerykańskiego filmu niezależnegoz 2013 roku. Teraz Francesca Gregorini złożyła pozew jeszcze w styczniu 2020 roku. Początkowo wyglądało na to, że do procesu nie dojdzie. Sąd w pierwszej instancji odrzucił jej pozew.Zwrot nastąpił w 2022 roku, kiedy to sąd apelacyjny uznał, że przedstawione przez Gregorini dowody na podobieństwo obu projektów dają podstawy do przeprowadzenia procesu sądowego.W czasie pierwszej rozprawy prawnicy włoskiej reżyserki zaprezentowali fragmenty filmu i serialu podkreślające podobieństwa nie tylko fabularne jak też w samym tonie obu produkcji.Obrońcy Shyamalana i AppleTV+ twierdzą, że prace nad serialem " Servant " rozpoczęły się na długo przed 2013 rokiem i twórcy nie byli świadomi tego, że taki film jak " Prawda o Emanuel " w ogóle istnieje.