Hollywood ma dość? Przyszłość serialu "Studio" rozstrzygnięta

"Studio" powróci na ekrany. Apple zamawia 2. sezon

O czym opowiada serial "Studio"?

Recenzja serialu "Studio"

Na decyzję o przedłużeniu serialu zareagowali sami twórcy. W żartobliwym oświadczeniu Goldberga Rogena czytamy:Choć Apple nie udostępnia wyników oglądalności, można spodziewać się, że platforma jest zadowolona z liczby widzów. Niedawno Tim Cook chwalił się rekordowymi pierwszymi miesiącami roku, przypisując zasługi m.in. serialowi " Studio ". Seth Rogen wciela się w Matta Remicka, nowo mianowanego szefa walczącego o przetrwanie Continental Studios. Gdy kino zmaga się z utrzymaniem swojej pozycji i znaczenia, Matt oraz jego zespół skłóconych producentów mierzą się z własnymi lękami, próbując jednocześnie okiełznać narcystycznych artystów i bezwzględnych korporacyjnych zwierzchników w nieustannej pogoni za tworzeniem wielkich filmów. Ich eleganckie garnitury skrywają wieczne poczucie paniki, a każda impreza, wizyta na planie, decyzja obsadowa, spotkanie marketingowe czy gala rozdania nagród może oznaczać spektakularny sukces albo katastrofę kończącą karierę. Matt, który żyje i oddycha kinem, przez całe życie dążył do tej pracy – ale to może go zniszczyć.W obsadzie znaleźli się też Catherine O'Hara Kathryn Hahn . Na ekranach gościnnie wystąpiło też wiele znanych twarzy współczesnego Hollywood, w tym m.in. Martin Scorsese Ron Howard czy Charlize Theron Serial zadebiutował na platformie Apple TV+ w marcu. Ostatni z siedmiu odcinków pierwszego sezonu zostanie udostępniony 21 maja.