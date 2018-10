Supergrupa łotrów z uniwersum DC dostanie swój serial?

Stacja CBS przygotowuje pilota serialu, opartego na komiksach wydawnictwa DC.Będzie to opowieść o szóstce moralnie ambiwalentnych postaci. Każda z nich ma wyjątkowe umiejętności i mroczną przeszłość. Enigmatyczna figura zaszantażuje bohaterów do współpracy w celu ujawnienia korupcji w szeregach politycznej elity.W komiksach funkcjonowało kilka różnych składów Secret Six. W szeregach drużyny działali m.in. Catman, Deadshot, a nawet Bane. Nie wiadomo, kogo zobaczymy w serialu.Scenariusz napisał Rick Muirragui ).