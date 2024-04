TOP: najlepsze produkcje postapo. Co nas czeka po końcu świata?

TOP: najlepsze produkcje postapokaliptyczne

O czym opowiada "Planeta małp"?

O czym opowiada "12 małp"?

O czym opowiada "Snowpiercer: Arka przyszłości"?

O czym opowiada "Mad Max: Na drodze gniewu"?

O czym opowiada "The Last of Us"?

W naszym zestawieniu znajdziecie zarówno klasykę kina sci-fi, jak i napakowane akcją blockbustery. Jest też miejsce dla popularnego serialu. Zobaczcie top 5 produkcji postapokaliptycznych:Na odległej planecie rozbija się statek kosmiczny dowodzony przez astronautę Taylora. Planeta łudząco przypomina Ziemię, ale władają nią niezwykle inteligentne małpy, natomiast prymitywni, sprowadzeni do roli niewolników ludzie, poddawani są różnym badaniom i eksperymentom naukowym. Wkrótce Taylor odkrywa, że znajduje się pośród ofiar, a jego życie leży w rękach pewnego naukowca.Zabójczy wirus niemal doprowadza do zagłady ludzkości, a nieliczni ocaleni żyją pod ziemią. Cole zostaje "na ochotnika" wysłany w przeszłość, aby zdobyć próbkę wirusa umożliwiającą opracowanie antidotum. Podczas podróży spotyka piękną lekarkę psychiatrii i niebezpiecznego szaleńca. Ale jego głównym zadaniem jest odnalezienie Armii 12 Małp – radykalnej organizacji podejrzewanej o rozprzestrzenienie wirusa.Rok 2031. Świat przegrał walkę z globalnym ociepleniem. Na Ziemi zapanowała wieczna zima, a życie uległo zagładzie. Jedynymi, którzy przetrwali, są pasażerowie Snowpiercera – pędzącego przez śnieżną zamieć pociągu-miasta poruszającego się dookoła globu dzięki rewolucyjnemu silnikowi potrafiącemu generować napędzającą go energię. Wewnątrz pociągu panuje system klasowy. Bogaci pasażerowie luksusowych wagonów żyją na koszt biednej większości. Wystarczy iskra, by doszło do rewolucji.Prześladowany przez demony przeszłości Mad Max uważa, że najlepszym sposobem na przeżycie jest samotna wędrówka po świecie. Zostaje jednak wciągnięty do grupy uciekinierów przemierzających tereny spustoszone przez wojnę nuklearną (Wasteland) w pojeździe zwanym War Rig, prowadzonym przez Imperatorkę Furiosę. Uciekają z Cytadeli sterroryzowanej przez Immortana Joe’ego, któremu odebrano coś wyjątkowego. Rozwścieczony watażka zwołuje wszystkie swoje bandy i wytrwale ściga buntowników, podczas gdy na drogach toczy się wysokooktanowa wojna.Historia przedstawiona w "The Last of Us" rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.