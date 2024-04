10 razy, gdy filmowcy zrobili widzów w jajo, czyli najsłynniejsze fabularne twisty w historii kina

Legenda legendą, ikona ikoną, ale " Obywatel Kane " to nadal – pomimo ponad 80 lat od premiery – pasjonująca opowieść o życiorysie nietuzinkowego bohatera. Wraz z dziennikarzami widz odkrywa historię Charlesa Fostera Kane’a, milionera, który przebył drogę od bycia nikim do posiadania wszystkiego. Część z faktów wydaje się wręcz banalna do interpretacji, a część trudno dopasować do reszty. Portret, który wyłania się ze śledztwa pokazuje człowieka skonfliktowanego i zmęczonego swoim bogactwem. Welles idealnie steruje oczekiwaniami, szykuje nas na odkrycie całkowitej prawdy o swojej postaci. Na koniec szykuje jednak niespodziankę – dowód na to, że jedna informacja od razu zmienia spojrzenie na całą opowieść. To kolejny dowód na to, że film Wellesa to kino nie tylko dla koneserów ekranowych ramot. W pozostałych rolach: Joseph Cotten