Thriller z detektyw D.D. Warren

Dwie zamordowane rodziny.Wszystko wskazuje na to, że zabójstwa nie mają ze sobą nic wspólnego. Detektyw D.D. Warren nie wierzy jednak w przypadki i próbuje znaleźć element łączący te dwie sprawy. Kiedy odkrywa, że w obu rodzinach było dziecko z zaburzeniami psychicznymi, jest już o krok bliżej w śledztwie. Ale tylko o krok.Dziecięce koszmary to thriller kryminalny amerykańskiej mistrzyni gatunku, którą podziwiają m.in. Harlan Coben Lee Child i Tess Gerritsen.Lisa Gardner – amerykańska autorka powieści kryminalnych. Urodziła się i wychowała w Oregonie, studiowała na Uniwersytecie Stanu Pensylwania. Po opublikowaniu debiutanckiej książki, "Mąż doskonały", która okazała się niesamowitym sukcesem, zajęła się pisaniem na pełny etat. Dotychczas do księgarń trafiło dwadzieścia jej powieści, z których większość miesiącami zajmowała czołowe miejsca na liście bestsellerów "New York Timesa". "Sąsiad" został uznany przez International Thriller Writers za Thriller Roku 2010 i nagrodzony francuską Grand prix des lectrices de "Elle".