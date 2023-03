Trwa moda na Zdrapki LOTTO! Zabierzcie je na imprezę i wygrywajcie nagrody w konkursie

#ZdrapParty – wspólne drapanie zbliża

Zabierz zdrapki na imprezę i pochwal się dobrą zabawą

Nie przegapcie informacji o zdrapkach na Facebooku i Instagramie!

Wiosna wisi w powietrzu, a ciepłe dni zawsze oznaczają więcej imprez i więcej zabawy! W marcu atmosfera kumpelskich i rodzinnych spotkań może być jeszcze gorętsza, bo ruszyła akcja #ZdrapParty od LOTTO z cennymi nagrodami do wygrania w konkursie. Do zgarnięcia jest między innymi bon na wakacje o wartości 5 tysięcy złotych! Moc wrażeń gwarantowana!Nic tak nie zbliża, jak wspólne doświadczanie wrażeń, a tych nie brakuje przy zdrapywaniu zdrapek. Dreszczyk emocji i radość z wygranej są szczególnie przyjemne, gdy można je przeżywać z najbliższymi, świetnie się przy tym bawiąc.Sprawdźcie, co można WYGRAĆ Szukajcie gorących zdrapkowych debiutów w punktach LOTTO, bo każda nowość to pełen komplet szans na wygrane! A wśród nich: MAGNETYCZNE 5, PISANKA, RÓŻOWE DIAMENTOWE 7, 1 000 000 ZŁ W CASHU, RAJSKA KASA, GORĄCZKA ZŁOTA i GREEN MONEY. Zdrapki możecie dobierać do pary, a nawet kompletować z nich całe wachlarze. Zaglądajcie po nowości przez cały marzec, tak by główna wygrana nie przeszła Wam koło nosa. Radość wygrywania jest w zasięgu ręki! W zeszłym roku fani Zdrapek wydrapali ponad miliard złotych!Do końca marca możecie też wziąć udział w konkursie. Wystarczy kupić zdrapki i zorganizować własne #ZdrapParty. W pracach konkursowych pokazujecie, jak się bawicie w towarzystwie swoich przyjaciół i zdrapek LOTTO! Zdjęcia lub filmy publikujecie w poście konkursowym na profilu LOTTO na Facebooku lub na swoich Instagramach z odpowiednimi oznaczeniami i hasztagami. Nagrody czekają! Na pewno ucieszą one wszystkich imprezowiczów – do wygrania są także projektory, głośniki, imprezowe akcesoria i bony na pyszne jedzonko.Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Szczegóły dostępne są pod adresem www.modanazdrapki.pl Kupujcie, zdrapujcie, bawcie się i wygrywajcie!By mieć pewność, że nie przegapicie żadnej nowości związanej ze zdrapkami, warto zaobserwować profile LOTTO na Facebooku i na Instagramie Drapcie i wygrywajcie!