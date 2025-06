Box Office USA: Apple wreszcie ma hit! "F1: Film" wygrywa

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA: 27-29 czerwca 2025



Niedzielne szacunki mówią o 55,6 mln dolarów dla. To, czyli(23,3 mln dolarów). Po czterech dniach wyświetlania widowisko z Bradem Pittem traci do końcowego rezultatu filmu Scorsesego tylko 12,4 mln dolarów. Tak więc jeszcze przed Dniem Niepodległości zostanie najbardziej kasową produkcją Apple'a w historii.Jednak trzeba pamiętać, że filmy Apple'a do tanich nie należą. Ajest najdroższy ze wszystkich, z budżetem przekraczającym 300 milionów dolarów. Dlatego też triumf w weekend otwarcia to dopiero początek walki o to, by zminimalizować straty, a być może nawet przynieść zysk.Tego problemu nie ma z całą pewnością numer dwa weekendu –. Aktorski remake animacji DWA. Jest też coraz bliżej pokonania oryginału, który 15 lat temu w Ameryce zarobił prawie 218 milionów dolarów.Powody do świętowania mają też ludzie w Disneyu. Co prawda " Elio " przepadło z kretesem, za toTymczasem druga z nowości –– okazała się kompletną katastrofą. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że film stać na otwarcie w granicach debiutu oryginału, czyli 30 milionów dolarów. Jednak lżejszy, bardziej campowy ton produkcji, nie przypadł do gustu widowni. Film ostatecznie zarobił na dzień dobry 10,2 mln dolarów.Nie jest to jedyna kontynuacja, której wyniki rozczarowują. Jak się okazuje,jest. Film w box offisie leci na łeb na szyję tracąc w drugi weekend prawie 70% wpływów. To rzecz jasna. I ile bowiem drugi film został nakręcony, o tyle trzeci jest dopiero w przygotowaniu. Po takich wynikach może okazać się, że nie będzie chętnych na sfinansowanie finału.Za to z ulgą odetchnięto w. Do niedawna ten rok nie był udany dla studia. Wszystko zmieniło się wraz z filmem. W ten weekend łączne wpływy z amerykańskich kin osiągnął poziom 30 milionów dolarów. To czyni z komediiZe względu na Dzień Niepodległości w nachodzącym tygodniu w Ameryce premiery trafią do kin już w środę. Na ten dzień zaplanowano tylko jeden duży tytuł – widowisko z dinozaurami i Scarlett Johansson