Box Office Świat: Rozpędzony Brad Pitt. "F1: Film" dominuje na świecie

Zwiastun filmu "F1: Film"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



Według naszych szacunków w weekendzarobił około. Jednak widowisko o Formule 1 trafiło do kin już w środę, więc w sumie na koniec tygodnia na jego koncie znalazło się aż 88,4 mln dolarów z 78 krajów świata.Wraz z Ameryką daje to doskonałe 144 mln dolarów. To czyni zjuż teraz trzecią najbardziej kasową produkcją Apple'a w historii. Lepsze globalne wyniki uzyskały tylko: " Napoleon " (217,9 mln dolarów) i " Czas krwawego księżyca " (156,4 mln dolarów).Po pierwszych pięciu dniach wyświetlanianajwięcej zarobił w Wielkiej Brytanii (9,2 mln dolarów), Chinach (9,0 mln), Meksyku (6,7 mln), Francji (5,4 mln) oraz Australii (5,0 mln).Na drugim miejscu znalazła się familijna produkcja fantasy. Obraz wciąż sprzedaje się rewelacyjnie. Universal twierdzi, że w weekend wpływy wyniosły. To oznacza ćwierć miliarda dolarów od premiery, a wraz z Ameryką ponad 454 mln dolarów.Na trzeciej pozycji mamy powrót na listę japońskiej animacji(Detective Conan: One-eyed Flashback). Po fantastycznych wynikach w ojczyźnie, teraz film zaczął podbijać Chiny. Na otwarcie zarobił tam 21,5 mln dolarów. Jest to drugi najlepszy start w Chinach filmu z serii "Detective Conan". Wraz z wynikami z dwóch innych rynków daje to. Dzięki Chinom łączne wpływy animacji wzrosły do 124 milionów dolarów.Numerem cztery w naszym zestawieniu jest. Film Danny'ego Boyle'a na świecie radzi sobie lepiej niż w USA. Spadek był mniejszy, dzięki czemu w weekend zarobki wyniosły. Zagraniczne wpływy wynoszą w sumie 52,7 mln dolarów. Globalnie daje to 103 mln dolarów, coNa miejscu piątym wylądowała aktorska produkcja Disneyaz wynikiem. Obraz notuje zaskakująco niskie spadki w wielu krajach świata. Dzięki temuz kwotą 545,9 mln dolarów. Globalnie " Minecraft: Film " jest wciąż lepszy.Dopiero na szóstym miejscu wylądowała najnowsza animacja Pixara. Film zanotował dość mały spadek (o 38%), jednak startował z bardzo niskiego poziomu, więc teraz zarobił tylkoNumerem siedem jest chińska produkcja(She's Got No Name). Po udanym poprzednim weekendzie teraz film poleciał dramatycznie w dół tracąc ponad 70%. Mimo to utrzymał się w naszym zestawieniu z wynikiem. Łącznie daje to niezłą sumkę 44,9 mln dolarów.W kinach wciąż jest miejsce dla. W miniony weekend obraz zarobił kolejne. To oznacza, że od premiery poza granicami USA zgarnął 376 mln dolarów. To wynik wciąż niższy od tego, jaki zanotowały trzy poprzednie tytuły. Nawet uznawany powszechnie za rozczarowanie " Dead Reckoning " poza USA zarobił ponad 393 mln dolarów.Naszą listę zamyka nowość, film. Obraz pojawił się w 80 krajach świata, lecz niemal wszędzie przeszedł bez echa. Jedyny warty odnotowania wynik pochodzi z Meksyku – 1,2 mln dolarów. Szacujemy, że w weekend film zgarnął. Zaś od premiery w środę zarobił 7 milionów dolarów.